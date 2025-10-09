Рис подешевшав до мінімуму за 10 років

Базова ціна на рис в Азії впала до найнижчого рівня за десятиліття, що обіцяє дешевші продуктові кошики для домогосподарств та країн-імпортерів. Про це пише Bloomberg.

Що з цінами

Оптова ціна на тайський білий рис у середу знизилася на 1,9% — до $355 за тонну, за даними Асоціації експортерів рису Таїланду, що є мінімумом з 30 вересня 2015 року.

Хоча експортні ціни доходять до роздрібної торгівлі з лагом, здешевлення постачання від ключових експортерів, таких як Таїланд, може трансформуватися в нижчі витрати на зерно, що є основним продуктом харчування в Азії, Африці та частині Близького Сходу.

Рис життєво важливий для раціону мільярдів людей та забезпечує до 50% калорійності харчування у багатьох регіонах Південно-Східної Азії.

Ціни на рис, які у 2024 році піднімалися до 15-річного максимуму на тлі високого попиту та побоювань щодо пропозиції, поступово знижуються в міру збільшення виробництва.

За даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, світове виробництво рису у сезоні 2025−2026 років. досягне рекордних 556,4 млн тонн, що збільшить запаси.

Вище за середній рівень мусонні дощі в Індії, найбільшому у світі експортері, також підвищують перспективи врожаю цього сезону. Це може збільшити глобальний профіцит і призвести до збільшення експорту з південноазійської країни, яка скасувала експортні обмеження, щоб запобігти надлишку на внутрішньому ринку.