Трамп вводить мита на деревину: хто постраждає

Дональд Трамп оголосив про введення масштабних мит на імпортовані пиломатеріали та вироби з деревини, які «необхідні для захисту економіки США та стимулювання внутрішнього виробництва». У Bloomberg розібралися , хто постраждає найбільше.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

З 14 жовтня хвойні пиломатеріали будуть обкладатися митом у розмірі 10%, а готові вироби з деревини підпадуть під 25% мита (а з січня вони виростуть ще більше).

Найсильніший удар припаде по Канаді, головному постачальнику пиломатеріалів у США, експорт пиломатеріалів якої вже оподатковується окремими митами у розмірі 35,19%.

Дві країни вже кілька десятиліть суперечать через заяви США про те, що Канада несправедливо субсидує свою лісову промисловість і продає продукцію за цінами нижчими від ринкових.

Американські забудовники попереджають, що зростання витрат може призвести до зростання цін на житло та меблі на тлі нового загострення торгової боротьби за дерев'яні матеріали.

Канада намагається врятувати свою лісову промисловість, зокрема, пообіцявши в серпні фінансову підтримку у розмірі 1,2 млрд канадських доларів ($860 млн). Проте країна діє обережно, побоюючись загострення конфлікту. У вересні уряд відкликав два офіційні торгові позови, подані раніше проти США у зв'язку з митами, введеними в період з червня 2017 року по грудень 2019 року.

Хоча Канада домінує в експорті пиломатеріалів до США, багато інших країн також експортують до США лісоматеріали. Європейський союз, який уклав торгову угоду з Трампом у липні, не сплачуватиме мита на експорт готової продукції з деревини понад 15%. У Японії також діє обмеження 15%, а у Великобританії — 10%.

Китаю, одному з двох найбільших експортерів дерев'яних меблів у США у 2024 році (поряд із В'єтнамом), пощастить менше.

Крім мит меблі з Китаю також обкладаються додатковими антидемпінговими та компенсаційними митами, аналогічними тим, що стягуються з канадської деревини.