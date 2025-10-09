Трамп вводить мита на деревину: хто постраждає

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
9 жовтня 2025, 19:02

Трамп вводить мита на деревину: хто постраждає

Дональд Трамп оголосив про введення масштабних мит на імпортовані пиломатеріали та вироби з деревини, які «необхідні для захисту економіки США та стимулювання внутрішнього виробництва». У Bloomberg розібралися, хто постраждає найбільше.

Дональд Трамп оголосив про введення масштабних мит на імпортовані пиломатеріали та вироби з деревини, які «необхідні для захисту економіки США та стимулювання внутрішнього виробництва».

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

З 14 жовтня хвойні пиломатеріали будуть обкладатися митом у розмірі 10%, а готові вироби з деревини підпадуть під 25% мита (а з січня вони виростуть ще більше).

Найсильніший удар припаде по Канаді, головному постачальнику пиломатеріалів у США, експорт пиломатеріалів якої вже оподатковується окремими митами у розмірі 35,19%.

Дві країни вже кілька десятиліть суперечать через заяви США про те, що Канада несправедливо субсидує свою лісову промисловість і продає продукцію за цінами нижчими від ринкових.

Американські забудовники попереджають, що зростання витрат може призвести до зростання цін на житло та меблі на тлі нового загострення торгової боротьби за дерев'яні матеріали.

Канада намагається врятувати свою лісову промисловість, зокрема, пообіцявши в серпні фінансову підтримку у розмірі 1,2 млрд канадських доларів ($860 млн). Проте країна діє обережно, побоюючись загострення конфлікту. У вересні уряд відкликав два офіційні торгові позови, подані раніше проти США у зв'язку з митами, введеними в період з червня 2017 року по грудень 2019 року.

Хоча Канада домінує в експорті пиломатеріалів до США, багато інших країн також експортують до США лісоматеріали. Європейський союз, який уклав торгову угоду з Трампом у липні, не сплачуватиме мита на експорт готової продукції з деревини понад 15%. У Японії також діє обмеження 15%, а у Великобританії — 10%.

Китаю, одному з двох найбільших експортерів дерев'яних меблів у США у 2024 році (поряд із В'єтнамом), пощастить менше.

Крім мит меблі з Китаю також обкладаються додатковими антидемпінговими та компенсаційними митами, аналогічними тим, що стягуються з канадської деревини.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 9 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами