Міністерство фінансів вчасно та в повному обсязі профінансувало соцвиплати у січні — вересні 2025 року. Так, із держбюджету на соцвиплати, що здійснюються Мінсоцполітики було використано 285,5 млрд гривень.
9 жовтня 2025, 18:40
За дев’ять місяців 2025 року на соцвиплати спрямовано 285,5 млрд гривень
Зокрема:
- 178,2 млрд грн — на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами Пенсійного фонду;
- 48,2 млрд грн — на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, з яких відповідні допомоги отримали понад 745 тис. осіб, зокрема з-поміж ВПО;
- 10,2 млрд грн — на підтримку понад 195 тис. малозабезпечених сімей;
- 28,1 млрд грн — надання пільг і житлових субсидій громадянам для понад 2,7 млн домогосподарств — отримувачів пільг і житлових субсидій;
- 16,8 млрд грн — на соціальний захист дітей та сім'ї, які спрямовані на виплату соціальних допомог майже 623 тис. отримувачам;
- 4 млрд грн — на соціальний захист осіб з інвалідністю.
Джерело: Мінфін
