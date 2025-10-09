Офіційний курс на п'ятницю: Долар зріс на 10 копійок

Національний банк України встановив на 10 жовтня 2025 року офіційний курс гривні на рівні 41,5062 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 10 копійок.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Офіційні курси

Офіційний курс долара на 10 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,5062 гривень за 1 долар (+0,10 грн).

Офіційний курс євро становить 48,2053 гривень за 1 євро (+0,07 грн).

Долучайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту