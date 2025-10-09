Національний банк України встановив на 9 жовтня 2025 року офіційний курс гривні на рівні 41,4024 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 8 копійок.
9 жовтня 2025, 8:16
НБУ знизив курс гривні на вісім копійок
Офіційні курси
Офіційний курс долара на 9 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4024 гривень за 1 долар (+0,09 грн).
Офіційний курс євро становить 48,1386 гривень за 1 євро (-0,04 грн).
Джерело: Мінфін
