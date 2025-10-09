Кабмін розширив Національний перелік основних лікарських засобів

Уряд розширив Національний перелік основних лікарських засобів, додавши 27 нових препаратів, які входять до базового переліку, рекомендованого ВООЗ. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Що це значить

За її словами, оновлений перелік охоплює препарати для лікування серцево-судинних захворювань, дисліпідемії, хвороб ендокринної системи, розладів психічного здоров'я та протигрибкові засоби.

«Наступним кроком стане їх включення до програми „Доступні ліки“ у 2026 році. Це розширить доступ пацієнтів до сучасних і безпечних медикаментів у лікуванні найбільш поширених хвороб та наблизить українські стандарти лікування до міжнародних», — наголосила Юлія Свириденко.

Очільниця Уряду відзначила, що Національний перелік основних лікарських засобів також узгоджений з підготовкою до запуску програми Національного скринінгу здоровʼя, коли всі українці віком від 40 років зможуть безкоштовно проходити профілактичні медогляди.