У вересні автопарк України поповнили понад 2,6 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV). Це на 30% більше, ніж торік, повідомляє Укравтопром.
9 жовтня 2025, 14:13
Топ-10 гібридних авто, які найчастіше купували у вересні
Частка нових авто в цій кількості становила 52% проти 60% у вересні минулого року.
- В сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів залишається Toyota RAV-4 (280 од.)
- Другий результат у Toyota Yaris Cross (84 од.)
- Третій за популярністю — Toyota Camry (77 од.)
Серед імпортованих гібридів з пробігом першість у Toyota Prius (78 од.)
Також у лідерській трійці: Ford Escape (73 од.) та Ford Fusion US (73 од.).
Джерело: Мінфін
