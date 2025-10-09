МВФ стурбований зростанням держборгу у світі

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
9 жовтня 2025, 12:45

МВФ стурбований зростанням держборгу у світі

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва висловила стурбованість зростаючим обсягом державних боргів, виступаючи напередодні щорічного засідання МВФ та Світового банку.

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва висловила стурбованість зростаючим обсягом державних боргів, виступаючи напередодні щорічного засідання МВФ та Світового банку.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що розповіла Георгієва

Прогнозується, що до 2029 року глобальний держборг перевищить 100% ВВП за рахунок країн як з розвиненими, так і з економіками, що розвиваються.

«Збільшення боргу призводить до зростання процентних платежів, чинить тиск на вартість запозичень, обмежує інші витрати і знижує здатність урядів пом'якшувати потрясіння», — заявила Георгієва.

За її словами, в результаті допомога розвинених держав країнам, які найбільше потребують, на жаль, продовжує скорочуватися.

Читайте також: Глобальний борг досяг нового рекорду $338 трлн — IIF

Темпи підвищення світової економіки, як очікується, становитимуть близько 3% у середньостроковій перспективі, що нижче за показник у 3,7% до пандемії COVID-19.

«Моделі зростання світової економіки змінювалися з роками, зокрема, темпи підйому Китаю неухильно сповільнюються, тоді як Індія перетворюється на ключовий локомотив зростання», — зазначає глава МВФ.

«Для забезпечення сталого зростання потрібна більш висока продуктивність приватного сектора. Для цього уряди мають забезпечити та захистити основні елементи вільного ринку, включаючи права власності, верховенство закону, достовірні дані, ефективні кодекси банкрутства, сильний нагляд за фінансовим сектором та незалежні, але підзвітні інститути», — заявила вона.

За словами Георгієвої, у надто великій кількості країн продуктивність приватного сектора «обплутана бюрократичною тяганину», і стартапи не з'являються або не можуть розвиватися.

«Конкуренція відіграє ключову роль, і регулювання не повинно допускати або створювати несправедливу перевагу», — вважає вона.

«Тому сьогодні я закликаю всі наші країни-члени провести регулятивне прибирання, щоб звільнити підприємницьку енергію, підкріплену сильними інститутами та системою управління. Зараз не час завдавати собі шкоди: зараз час навести лад», — заявила керівник МВФ.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
9 жовтня 2025, 13:06
#
Так ви ж з цього харчуєтесь і не лише харчуєтесь, ще й умови при цьому диктуєте. Чому ж хвилюєтесь так? Все ж вам на користь. Лицеміри.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами