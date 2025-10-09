МВФ стурбований зростанням держборгу у світі

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що розповіла Георгієва

Прогнозується, що до 2029 року глобальний держборг перевищить 100% ВВП за рахунок країн як з розвиненими, так і з економіками, що розвиваються.

«Збільшення боргу призводить до зростання процентних платежів, чинить тиск на вартість запозичень, обмежує інші витрати і знижує здатність урядів пом'якшувати потрясіння», — заявила Георгієва.

За її словами, в результаті допомога розвинених держав країнам, які найбільше потребують, на жаль, продовжує скорочуватися.

Темпи підвищення світової економіки, як очікується, становитимуть близько 3% у середньостроковій перспективі, що нижче за показник у 3,7% до пандемії COVID-19.

«Моделі зростання світової економіки змінювалися з роками, зокрема, темпи підйому Китаю неухильно сповільнюються, тоді як Індія перетворюється на ключовий локомотив зростання», — зазначає глава МВФ.

«Для забезпечення сталого зростання потрібна більш висока продуктивність приватного сектора. Для цього уряди мають забезпечити та захистити основні елементи вільного ринку, включаючи права власності, верховенство закону, достовірні дані, ефективні кодекси банкрутства, сильний нагляд за фінансовим сектором та незалежні, але підзвітні інститути», — заявила вона.

За словами Георгієвої, у надто великій кількості країн продуктивність приватного сектора «обплутана бюрократичною тяганину», і стартапи не з'являються або не можуть розвиватися.

«Конкуренція відіграє ключову роль, і регулювання не повинно допускати або створювати несправедливу перевагу», — вважає вона.

«Тому сьогодні я закликаю всі наші країни-члени провести регулятивне прибирання, щоб звільнити підприємницьку енергію, підкріплену сильними інститутами та системою управління. Зараз не час завдавати собі шкоди: зараз час навести лад», — заявила керівник МВФ.