Валютні резерви Китаю зросли до максимуму за 10 років

Валютні резерви КНР, найбільші у світі, у вересні збільшилися на $16,5 млрд (на 0,5%) щодо попереднього місяця і досягли $3,339 трлн, йдеться у повідомленні Народного банку Китаю.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Це найзначніший обсяг майже за десять років — з листопада 2015 року. Юань минулого місяця подорожчав на 0,1% щодо американської нацвалюти. Тим часом курс долара США практично не змінився щодо кошика основних світових валют.

Резерви золота на кінець вересня становили 74,06 млн унцій порівняно з 74,02 млн унцій місяцем раніше. Китайський Ц Б купував дорогоцінний метал одинадцятий місяць поспіль.

У вартісному вираженні запаси золота досягли $283,29 млрд проти $253,84 млрд на кінець серпня.