Кабмін додатково виділив 36,6 млрд грн на потреби Міністерства оборони

«Це фінансовий ресурс для зміцнення обороноздатності України. Розподілимо його для покриття найпріоритетніших потреб», — зазначив він.

Зокрема, такими потребами Шмигаль назвав:

виконання програм розвитку ОПК;

впровадження нових технологій;

розширення виробничих потужностей оборонної індустрії;

закупівлю озброєння та військової техніки.

Крім того, за його словами, ще 500 млн грн додатково підуть на підтримку українських зброярів.

«Працюємо комплексно та системно для посилення України зброєю вітчизняного виробництва, що завдаватиме ворогу непоправних втрат», — підсумував міністр оборони.