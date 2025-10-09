Посли країн ЄС у середу погодилися просунути план блоку щодо припинення імпорту російської нафти й газу до 2028 року. Про це повідомляє Reuters.
9 жовтня 2025, 10:15
ЄС схвалив план щодо заборони нафти та газу з росії з 2028 року
Що це значить
Це означає подолання перешкоди на першому політичному етапі перед голосуванням урядів пізніше цього місяця.
ЄС опрацьовує правові пропозиції для поетапної відмови від російської нафти й газу до січня 2028 року, аби позбавити кремль доходів на фінансування війни проти України.
На закритому засіданні в середу посли ЄС домовилися передати проєкт закону міністрам для затвердження на зустрічі 20 жовтня, розповіли троє дипломатів Reuters.
