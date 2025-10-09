ЄС схвалив план щодо заборони нафти та газу з росії з 2028 року

Посли країн ЄС у середу погодилися просунути план блоку щодо припинення імпорту російської нафти й газу до 2028 року. Про це повідомляє Reuters.

Що це значить

Це означає подолання перешкоди на першому політичному етапі перед голосуванням урядів пізніше цього місяця.

ЄС опрацьовує правові пропозиції для поетапної відмови від російської нафти й газу до січня 2028 року, аби позбавити кремль доходів на фінансування війни проти України.

На закритому засіданні в середу посли ЄС домовилися передати проєкт закону міністрам для затвердження на зустрічі 20 жовтня, розповіли троє дипломатів Reuters.