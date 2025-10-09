Як визначається розмір індексації пенсій і чи підвищать пенсії цього року

Цього року розмір пенсій, які отримують українці вже кілька разів переглядався. За яким принципом проводиться індексація та чи можна розраховувати на ще одне підвищення пенсій, в інтерв'ю 24 Каналу розповів Голова правління Пенсійного фонду України Євгеній Капінус. «Мінфін» публікує ключові тези.

Як розраховується відсоток індексації пенсій та чому підвищення виплат було здійснено саме на 11,5%

Річ у тім, що коефіцієнт індексації відповідає 50% показника зростання споживчих цін за попередній рік та 50% показника зростання середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року, в якому проводиться збільшення, порівняно з трьома календарними роками, що передували року, який є попереднім щодо року, в якому проводиться збільшення.

Коефіцієнт збільшення показника середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії, щороку визначає Уряд. Цьогоріч пенсії було перераховано із застосуванням коефіцієнта у розмірі 1,115.

За даними Державної служби статистики України, показник зростання споживчих цін за 2024 рік (грудень 2024 року до грудня 2023 року) становить 112%.

Показник зростання середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески, який враховується для обчислення пенсії 111,05% (співвідношення середньої заробітної плати за 2021 — 2023 роки — 13 559,41 гривні, за 2022 — 2024 роки — 15 057,09 гривні).

Відповідно співвідношення 50% цих показників у підсумку дає коефіцієнт індексації на рівні 1,115.

Щодо розміру тогорічного коефіцієнта і коефіцієнтів попередніх років, то вони визначались за таким самим механізмом.

Чи передбачається підвищення пенсій до кінця поточного року

Законодавством передбачено кілька видів масових перерахунків пенсій. Це, власне, щорічна індексація, перерахунки пенсіонерам, які працюють, перерахунки в разі збільшення розмірів прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати, які визначаються законом про Державний бюджет на відповідний рік.

Індексацію провели з березня, з квітня здійснили перерахунок пенсіонерам, які працюють. Але ще є ціла низка так званих «регламентних» перерахунків, які Пенсійний фонд проводить щомісяця.

Йдеться про перерахунки у зв'язку з уточненням показників середньої заробітної плати, під час працевлаштування чи звільнення пенсіонерів, при досягненні ними певного віку (65, 70, 75 чи 80 років), що може бути підставою для зміни розміру пенсій.

Крім основної пенсії, на яку підтримку можуть розраховувати українські пенсіонери під час війни

Усі, хто в період війни переселився з тимчасово окупованих територій чи територій ведення бойових дій, у тому числі пенсіонери, та отримали статус ВПО, можуть отримати допомогу на проживання в розмірі від 2000 до 3000 гривень залежно від категорії осіб.

Крім того, виплата від міжнародних організацій на тверде паливо населенню прифронтових територій є додатковою підтримкою, яка в цьому році в чергове буде виплачена найбільш вразливим категоріям громадян.

Такими категоріями визначені, зокрема, одинокі непрацездатні особи пенсійного віку, які фактично проживають у Сумській, Харківській, Херсонській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Чернігівській областях і мешкають у житлових приміщеннях, що опалюються твердим пічним побутовим паливом.

Як змінюється розмір страхового стажу й скільки років треба мати для виходу на пенсію у 2025 році

Чинний віковий стандарт виходу на пенсію був закладений ще з жовтня 2017 року. Таким чином, вік виходу на пенсію залежить від тривалості страхового стажу, який набула людина. А це може бути 60, 63 або 65 років.

Тим, хто у 2025 році досяг віку 60 років для призначення пенсії, потрібно мати не менше 32 років страхового стажу. Дійсно, закон передбачає, що щороку страховий стаж, який дає право виходу на пенсію в 60 років, збільшується на 12 місяців та у 2028 році становитиме 35 років.

Однак набути такий страховий стаж цілком реально. Для набуття 35 років страхового стажу до досягнення 60 років потрібно почати працювати, і головне — сплачувати страхові внески не пізніше ніж у 25 років. Але згідно з матеріалами пенсійних справ, трудова діяльність зазвичай розпочинається раніше.

Наші статистичні дані свідчать, що сьогодні середня тривалість страхового стажу пенсіонерів — понад 37,5 років.