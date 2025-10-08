Світові ціни на какао обвалилися майже вдвічі після історичного злету

Світові ціни на какао-боби, які на початку року били історичні рекорди, стрімко обвалилися до мінімуму за останні 20 місяців. Це різке падіння аналітики пов'язують зі скороченням споживчого попиту на дорогий шоколад та очікуваннями кращого врожаю в Західній Африці. Про це повідомляє газета Financial Times.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Від космічних піків до стрімкого падіння: динаміка цін

На цьому тижні ф'ючерси на какао-боби на біржі в Нью-Йорку торгувалися на рівні близько $6 150 за тонну. Це майже вдвічі нижче за абсолютний історичний максимум у понад $12 000, зафіксований у квітні цього року.

Аналогічна ситуація спостерігається і на біржі в Лондоні, де ціни впали приблизно на 58% від своїх пікових значень. Таке стрімке падіння стало шоком для ринку, який ще кілька місяців тому готувався до тривалого дефіциту.

Чому ціни злетіли: криза врожаю в Африці

Історичне ралі цін на какао, що спостерігалося наприкінці 2023 та на початку 2024 року, було спричинене глибокою кризою пропозиції. Головними причинами стали:

Катастрофічні врожаї у Кот-д'Івуарі та Гані — країнах, що виробляють понад 60% світового какао.

Хвороби рослин та несприятливі погодні умови, що знищили значну частину плантацій.

Структурні проблеми та недостатні інвестиції у фермерські господарства протягом багатьох років.

Це призвело до гострого дефіциту сировини на світовому ринку та спекулятивного зростання цін до безпрецедентних рівнів.