За початку року 2025 року товарообіг України склав $89,6 млрд

Протягом січня-вересня 2025 року в Україну імпортували товарів на суму $60,1 млрд, а експортували — на $29,5 млрд. При цьому оподаткований імпорт склав $45,9 млрд, що становить 76% загальних обсягів імпортованих товарів. Про це йдеться у повідомленні Держмитниці.

Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту у січні-вересні 2025 року склало 0,52 дол/кг.

Звідки найбільше імпортували

Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України: Китай — $13,3 млрд, Польща — $5,7 млрд і Німеччина — $4,8 млрд.

Звідки експортували

Експортували з України найбільше до: Польщі — на $3,7 млрд, Туреччини — на $2,1 млрд, Німеччини — на $1,8 млрд.

У загальних обсягах ввезених у січні-вересні 2025 року товарів 69% склали такі категорії товарів:

машини, устаткування та транспорт — $23,8 млрд

при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 148,3 млрд грн, що складає 29% надходжень митних платежів;

продукція хімічної промисловості — $9,4 млрд

при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 72,9 млрд грн, що складає 14% надходжень митних платежів;

паливно-енергетичні — $7,6 млрд

при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 146,6 млрд грн, що складає 29% надходжень митних платежів.

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

продовольчі товари — $16,2 млрд

метали та вироби з них — $3,4 млрд

машини, устаткування та транспорт — $2,8 млрд

За 9 місяців 2025 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 641,9 млн грн.