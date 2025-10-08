Унікальне партнерство: MEGOGO та Google запустили спільну підписку з YouTube Premium

Український медіасервіс MEGOGO та технологічний гігант Google оголосили про укладення унікального партнерства та запуск спільної підписки MEGOPACK Y. Цей пакет, який є першою подібною колаборацією у світі, об'єднує в одному платежі доступ до MEGOGO «Максимальна» та YouTube Premium. Про це повідомила пресслужба MEGOGO.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що входить до пакету MEGOPACK Y та скільки він коштує

Нова пропозиція є комплексним рішенням для розваг, що поєднує два популярні сервіси. Користувачі отримають:

Підписку MEGOGO «Максимальна»: доступ до телебачення, великої бібліотеки фільмів та серіалів, ексклюзивних спортивних трансляцій, аудіокниг та дитячого контенту.

Підписку YouTube Premium: перегляд усього контенту на YouTube без реклами, можливість фонового відтворення на мобільних пристроях та завантаження відео.

Підписку YouTube Music: доступ до музичного стрімінгового сервісу Google без реклами.

Вартість підписки становить 449 грн за перший місяць та 499 грн за кожен наступний. Це вигідніше, ніж купувати кожен сервіс окремо.

Світовий ексклюзив та плани на майбутнє

Ця співпраця є першою у світі, де Google погодився об'єднати свою преміум-підписку з локальним медіасервісом. Співзасновник MEGOGO Володимир Боровик назвав це партнерство «новим підходом до цифрових розваг», що поєднує світові практики з потребами українського ринку.

MEGOGO планує в майбутньому масштабувати цю модель і на інші ринки, де працює сервіс.