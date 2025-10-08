Multi від Мінфін
8 жовтня 2025, 16:13

Угода на $36 млрд: виробник M&M's купує творця Pringles

Гігантська угода на $36 мільярдів зі злиття виробника солодощів Mars та власника бренду Pringles, компанії Kellanova, близька до фінального схвалення. Очікується, що антимонопольні регулятори Європейського Союзу нададуть безумовний дозвіл на злиття, не вимагаючи від компаній жодних поступок. Про це повідомляє агентство Reuters.

Гігантська угода на $36 мільярдів зі злиття виробника солодощів Mars та власника бренду Pringles, компанії Kellanova, близька до фінального схвалення.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Які бренди об'єднаються

Це злиття, одне з найбільших в історії харчової промисловості, об'єднає під одним дахом портфель всесвітньо відомих брендів.

  • Від Mars: шоколадні батончики Snickers, драже M&M's, корм для котів Whiskas.
  • Від Kellanova: чипси Pringles, сніданки Kellogg's, тістечка Pop-Tarts.

Після завершення угоди об'єднана компанія контролюватиме близько 12% ринку снеків та солодощів у США, що надасть їй величезного впливу на ринок.

Зміна позиції регулятора

Раніше це злиття викликало занепокоєння у Європейської комісії. У червні регулятор попереджав, що угода може призвести до підвищення цін для споживачів та надмірно посилити переговорну позицію Mars у відносинах з роздрібними мережами.

Однак, за даними джерел, після глибшого аналізу Комісія дійшла висновку, що немає достатніх юридичних підстав вимагати від компаній продажу частини активів чи інших поступок для схвалення угоди.

Варто зазначити, що антимонопольні органи США вже надали свій безумовний дозвіл на злиття раніше.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
