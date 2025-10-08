Минулого місяця до держбюджету перераховано 66,7 млрд грн митних платежів. Водночас при митному оформленні імпорту товарів надано пільг зі сплати митних платежів на суму 26,3 млрд грн, що на 36% більше, ніж у вересні минулого року. Про це пише Укравтопром з посиланням на Держмитслужбу.
8 жовтня 2025, 15:00
У вересні пільги при ввезенні електромобілів становили 2 млрд грн
У розрізі преференцій найбільшу частку становлять:
- пільги, надані при імпорті товарів оборонного призначення — 13,4 млрд грн (51%);
- пільги на підакцизні товари (тютюн) для виробництва в Україні тютюнових виробів — 3,9 млрд грн (15%);
- звільнення зі сплати ввізного мита у рамках виконання угод «про вільну торгівлю» — 3,6 млрд грн (14%);
- пільги при ввезенні електромобілів — 2 млрд грн (8%);
- пільги на товари для відновлення та ремонту енергетичної інфраструктури.
Джерело: Мінфін
