У вересні пільги при ввезенні електромобілів становили 2 млрд грн

Минулого місяця до держбюджету перераховано 66,7 млрд грн митних платежів. Водночас при митному оформленні імпорту товарів надано пільг зі сплати митних платежів на суму 26,3 млрд грн, що на 36% більше, ніж у вересні минулого року. Про це пише Укравтопром з посиланням на Держмитслужбу.