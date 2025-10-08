Multi від Мінфін
8 жовтня 2025, 12:51

Біткоїн-компанія Strategy Майкла Сейлора не змогла продати свій новий інструмент STRC

Компанія Strategy Майкла Сейлора не змогла продати жодної акції свого нового фінансового інструменту STRC у межах програми на $4,2 мільярда, запущеної наприкінці липня. Попри активну рекламу з боку Сейлора, який порівнював STRC з високодохідним банківським рахунком, компанія не залучила капітал через цей механізм. Про це пише Protos.

Компанія Strategy Майкла Сейлора не змогла продати жодної акції свого нового фінансового інструменту STRC у межах програми на $4,2 мільярда, запущеної наприкінці липня.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Чому STRC не продається

Головна причина, через яку програма продажів на $4,2 млрд залишається непотрібною, полягає в ринкових показниках самого інструменту. STRC — це привілейовані акції, які були розроблені для торгівлі за ціною, близькою до $100 (так звана «квазі-прив'язка»).

Однак з моменту свого запуску в кінці липня акції STRC здебільшого торгувалися значно нижче цього рівня, в діапазоні $92−100.

Проблема для компанії полягає в тому, що вона виплачує високий дивіденд (наразі 10,25%) з розрахунку повної вартості у $100, незалежно від ринкової ціни. Продавати акції, наприклад, по $93, але платити дивіденди так, ніби вони коштують $100, є економічно невигідним: компанія залучає менше грошей, але несе повні дивідендні зобов'язання. Ймовірно, саме тому Майкл Сейлор утримується від продажів, поки ціна не відновиться.

Реклама від Сейлора: «високодохідний банківський рахунок»

Парадоксально, але попри невдачу з продажами, Майкл Сейлор продовжує активно просувати STRC. Ще наприкінці вересня він порівнював цей інструмент з «високодохідним банківським рахунком, що приносить 10% або більше».

Він також заявляв про плани розширити пропозицію та випустити аналогічні інструменти, номіновані в євро, фунтах стерлінгів та єнах, для залучення іноземних інвесторів. Ця риторика різко контрастує з реальною відсутністю продажів на ринку.

Фінансовий ландшафт Strategy

STRC є лише одним з елементів складної фінансової структури компанії. Загалом Strategy має $8,2 мільярда боргових зобов'язань та чотири різні типи привілейованих акцій, кожна з яких має свої особливості — від права конвертації в акції компанії до пріоритетності у виплатах.

Майкл Сейлор відомий своїми сміливими та переважно успішними фінансовими стратегіями (зокрема, гігантською ставкою на біткоїн). Ситуація з STRC є рідкісним випадком, коли одна з його фінансових ініціатив не спрацювала так, як планувалося.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
