Німецький Knauf заявив про зрив продажу свого бізнесу в росії

Німецький виробник будівельних матеріалів Knauf заявив, що не зміг завершити продаж свого бізнесу в росії, про який оголосив півтора року тому. Про це йдеться у поширеній у вівторок заяві Gebrüder Knauf KG, передає APA .

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

«Переговорний партнер припинив перемовини, що викликає жаль у компанії», — заявили в Knauf.

У концерні наголосили, що намір продати російський бізнес залишається чинним, і тепер розглядаються «інші можливі варіанти в дуже складному середовищі».

Згідно із заявою, діяльність Knauf у росії нині організаційно відокремлена від місцевого менеджменту та здійснюється відповідно до чинних санкцій.

Читайте також: З росії йде найбільший у світі виробник будматеріалів — компанія Knauf

При цьому компанія не отримує прибутку від цього бізнесу, не експортує продукцію з росії до Євросоюзу і не імпортує з ЄС до росії.

Концерн Knauf, відомий насамперед виробництвом гіпсових матеріалів, у 2024 році мав по всьому світу 43,5 тисячі працівників і річний оборот 15,6 млрд євро.