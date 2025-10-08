Україні доведеться збільшити імпорт газу на 30% через обстріли — Гринчук

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
8 жовтня 2025, 9:43

Україні доведеться збільшити імпорт газу на 30% через обстріли — Гринчук

Україні доведеться наростити імпорт газу — на «відсотків 30» більше від попереднього плану через масштабні удари рф по газовидобувній інфраструктурі, заявила міністерка енергетики Світлана Гринчук на пресконференції, повідомляє LIGA.net.

Україні доведеться наростити імпорт газу — на «відсотків 30» більше від попереднього плану через масштабні удари рф по газовидобувній інфраструктурі, заявила міністерка енергетики Світлана Гринчук на пресконференції, повідомляє LIGA.net.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЩо відомоФінансових ресурсів достатньо, аби забезпечити імпорт газу у повному обсязі в жовтні, листопаді та грудні, і за потреби — й в інші місяці.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

Фінансових ресурсів достатньо, аби забезпечити імпорт газу у повному обсязі в жовтні, листопаді та грудні, і за потреби — й в інші місяці.

Україна отримала позики на $500 млн від ЄБРР і $300 млн від ЄІБ для закупівлі газу, зазначила міністерка енергетики Світлана Гринчук. Обидва кредити забезпечені гарантіями Європейської комісії. Україна обговорює з послами країн G7 можливість розширення чинних кредитних програм під гарантії Європейської комісії.

Також тривають перемовини з окремими країнами щодо надання грантового фінансування для збільшення імпорту газу.

Коли саме буде потрібна загальна сума фінансування, залежить від масштабу російських ударів по газовій інфраструктурі, ступеня пошкоджень ГТС і швидкості відновлення галузі. Україна веде окремі переговори з партнерами, щоб визначити, хто якою мірою може долучитися до фінансування закупівель газу.

За її словами, Міненерго також домовляється з партнерами про збільшення енергообладнання. «У нас є запаси, але за інтенсивністю атак рф бачимо, що треба нарощувати його обсяги», — пояснила міністерка.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
MrVitaliy
MrVitaliy
8 жовтня 2025, 11:06
#
Цікаво звідки збільшити імпорт 🤔
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами