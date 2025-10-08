Україні доведеться збільшити імпорт газу на 30% через обстріли — Гринчук

Україні доведеться наростити імпорт газу — на «відсотків 30» більше від попереднього плану через масштабні удари рф по газовидобувній інфраструктурі, заявила міністерка енергетики Світлана Гринчук на пресконференції, повідомляє LIGA.net .

Що відомо

Фінансових ресурсів достатньо, аби забезпечити імпорт газу у повному обсязі в жовтні, листопаді та грудні, і за потреби — й в інші місяці.

Україна отримала позики на $500 млн від ЄБРР і $300 млн від ЄІБ для закупівлі газу, зазначила міністерка енергетики Світлана Гринчук. Обидва кредити забезпечені гарантіями Європейської комісії. Україна обговорює з послами країн G7 можливість розширення чинних кредитних програм під гарантії Європейської комісії.

Також тривають перемовини з окремими країнами щодо надання грантового фінансування для збільшення імпорту газу.

Коли саме буде потрібна загальна сума фінансування, залежить від масштабу російських ударів по газовій інфраструктурі, ступеня пошкоджень ГТС і швидкості відновлення галузі. Україна веде окремі переговори з партнерами, щоб визначити, хто якою мірою може долучитися до фінансування закупівель газу.

За її словами, Міненерго також домовляється з партнерами про збільшення енергообладнання. «У нас є запаси, але за інтенсивністю атак рф бачимо, що треба нарощувати його обсяги», — пояснила міністерка.