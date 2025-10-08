Професійні учасники ринку менш ніж за місяць викупили трирічні облігації серії «К» міжнародного фінансового сервісу «НоваПей» (ТМ NovaPay) на загальну суму 100 млн грн. Про це йдеться у повідомленні компанії.
8 жовтня 2025, 9:20
NovaPay розмістив 3-й випуск облігацій для інституційних інвесторів на 100 млн грн
Розміщення облігацій
Облігації серії K розміщувалися на фондовій біржі «Перспектива». Термін їхнього обігу — до 6 серпня 2028 року, відсотки виплачуються щоквартально, а ставка становить 18%.
Нагадаємо
Протягом 2023−2024 років NovaPay здійснив дев’ять випусків відсоткових облігацій, а у 2025 році представив ще дві серії. Інвестувати в цінні папери компанії можуть не лише інституційні, а й приватні інвестори. Купити облігації NovaPay у застосунку — у кілька кліків, легко, швидко, інтуїтивно зрозуміло.
