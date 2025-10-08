НБУ у вересні оштрафував три банки за порушення фінмону та валютного законодавств

Штраф у розмірі 1 000 000,00 грн. Порушення полягає в неналежному виконанні банком обов’язку своєчасно та в повному обсязі подавати на запити Національного банку достовірну інформацію та/або документи, копії документів, що стосуються виконання банком вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ та необхідні для здійснення нагляду у сфері ПВК/ФТ, у тому числі для перевірки фактів порушень вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ.