Нацбанк за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, валютного законодавства у вересні 2025 року застосував до трьох банків та десяти небанківських фінансових установ заходи впливу.
НБУ у вересні оштрафував три банки за порушення фінмону та валютного законодавств
Кого оштрафував НБУ
Асвіо Банк
-
Штраф у розмірі 7 702 580,00 грн за неналежного виконання банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід та наналежну перевірку клієнта.
-
Штраф у розмірі 1 000 000,00 грн. Порушення полягає в неналежному виконанні банком обов’язку своєчасно та в повному обсязі подавати на запити Національного банку достовірну інформацію та/або документи, копії документів, що стосуються виконання банком вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ та необхідні для здійснення нагляду у сфері ПВК/ФТ, у тому числі для перевірки фактів порушень вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ.
-
Штраф у розмірі 400 000,00 грн. Порушення полягає в неналежному виконанні банком обов’язку щодо здійснення валютного нагляду, неврахуванні при здійсненні валютного нагляду вимог Положення № 8, а саме в несвоєчасному виявленні банком окремого індикатора валютних операцій, зазначеного в додатку до Положення № 8.
Мотор-Банк
-
Штраф у розмірі 6 200 000,00 грн за неналежне виконання банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід; неналежне виконання банком обов’язку щодо здійснення належної перевірки нових, а також існуючих клієнтів; неналежне виконання обов’язку своєчасно та в повному обсязі надавати на запити Національного банку достовірну інформацію.
-
Штраф у розмірі 51 000,00 грн за порушення вимог у частині неподання до Національного банку інформації про валютні операції клієнтів на звітну дату.
Ощадбанк
- Штраф у розмірі 500 000,00 грн за порушення вимог підпункту «б» пункту 11 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ, що полягає в поданні банком на запити спеціально уповноваженого органу додаткової інформації з порушенням встановленого строку.
ТОВ «УПР»
- Штраф у розмірі 16 602 120,00 грн за порушення вимог пункту 2 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ, що полягає в неналежному виконанні установою обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.
СК «ПЗУ Україна»
- Штраф у розмірі 595 000,00 грн за порушення вимог, що полягає в неналежному застосовуванні установою у своїй діяльності ризик-орієнтованого підходу, неналежне виконанні установою обов’язку щодо встановлення високого ризику ділових відносин клієнтам, стосовно яких (кінцевих бенефіціарних власників яких) застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) і т.д.
ТОВ «ФК «Фінофіс»
- Штраф у розмірі 400 000,00 грн. Порушення полягає в незабезпеченні обладнання приміщення окремого структурного підрозділу установи системою технологічного відеоконтролю за процесом обслуговування клієнтів (далі — система технологічного відеоконтролю).
ПРАТ «УФГ»
- Штраф у розмірі 50 000,00 грн за порушення вимог підпункту 2 пункту 5 Постанови № 165 у частині незабезпечення обладнання приміщення окремого структурного підрозділу установи, де встановлено відеореєстратор, системою технологічного відеоконтролю, що має забезпечувати наявність у відеоматеріалах інформації про фактичний час.
ПТ «Ломбард Платинум Скарб», ТОВ «Атріус», ТОВ «Кредит Інвестмент груп», ТОВ «ФК «Ел.Ен.Груп», ТОВ «ФК «Мустанг фінанс»
- Штрафи у розмірі 51 000,00 грн.
