Ціна газу для побутових споживачів не зміниться — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив , що після наради з прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко домовлено, що уряд ухвалить постанову, яка збереже фіксовану ціну на природний газ для побутових споживачів.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«Окремо обговорили ситуацію в газовому секторі, нарощування запасів газу та забезпечення людей. Домовилися, що найближчим часом уряд ухвалить постанову, яка збереже фіксовану ціну на природний газ для побутових споживачів», — розповів Зеленський.

Він відзначив, що уже ухвалене рішення про мораторій на відключення споживачів у прифронтових громадах від енергозабезпечення.

«Попри всі виклики маємо підтримати громади, яким зараз найскладніше», — наголосив Президент.