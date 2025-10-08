Президент Володимир Зеленський заявив, що після наради з прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко домовлено, що уряд ухвалить постанову, яка збереже фіксовану ціну на природний газ для побутових споживачів.
8 жовтня 2025, 8:36
Ціна газу для побутових споживачів не зміниться — Зеленський
«Окремо обговорили ситуацію в газовому секторі, нарощування запасів газу та забезпечення людей. Домовилися, що найближчим часом уряд ухвалить постанову, яка збереже фіксовану ціну на природний газ для побутових споживачів», — розповів Зеленський.
Він відзначив, що уже ухвалене рішення про мораторій на відключення споживачів у прифронтових громадах від енергозабезпечення.
«Попри всі виклики маємо підтримати громади, яким зараз найскладніше», — наголосив Президент.
