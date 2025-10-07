Курси долара та євро пішли у різні сторони на українському міжбанку у вівторок, 7 жовтня. Американська валюта подорожчала на 3−4 копійки, тоді як європейська подешевшала на 6−7 копійок. Про це свідчать дані торгів.
7 жовтня 2025, 17:45
Курс євро впав, а долар зростає: результати торгів на міжбанку
Відкриття 7 жовтня
Закриття 7 жовтня
Зміни
41,27/41,30
41,31/41,33
4/3
48,24/48,26
48,18/48,19
6/7
Офіційний курс: долар — 41,31 грн, євро — 48,17 грн.
Середній курс у банках: 41,10−41,50 грн/долар, 48,05−48,69 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 41,23−41,32, євро — 48,48−48,65 грн.
Джерело: Мінфін
