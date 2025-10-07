Multi від Мінфін
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
7 жовтня 2025, 19:35

Тарифи Трампа та цінові війни в Китаї вдарили по Mercedes-Benz: продажі впали на 12%

Німецький автовиробник Mercedes-Benz повідомив про падіння світових продажів автомобілів та фургонів на 12% у третьому кварталі. Компанія продала 525 300 автомобілів, а головними причинами спаду назвала торговельні тарифи, запроваджені президентом США Дональдом Трампом, та надзвичайно складну ситуацію на ринку Китаю. Про це йдеться в офіційному звіті компанії, пише WSJ 7 жовтня.

Німецький автовиробник Mercedes-Benz повідомив про падіння світових продажів автомобілів та фургонів на 12% у третьому кварталі.

Подвійний удар: тарифи в США та криза в Китаї

Продажі люксового бренду постраждали від двох потужних факторів на ключових ринках.

  • Запроваджена адміністрацією Трампа 15% митна ставка на автомобілі з ЄС негативно вплинула на продажі. У компанії зазначили, що були змушені «ретельно керувати» рівнем запасів у США, щоб пом'якшити удар.
  • На найбільшому для Mercedes-Benz ринку, в Китаї, відбулися кардинальні зміни. Попит споживачів змістився у бік місцевих брендів електромобілів, що спричинило жорстоку цінову війну. Це, разом із загальною торговою напруженістю між Китаєм та Заходом, створило вкрай несприятливі умови для німецького автовиробника.

Географія продажів

Негативні тенденції на двох найбільших ринках призвели до різкого падіння загальних показників, попри успіхи в інших регіонах.

Результати продажів у третьому кварталі:

  • Китай: падіння на 27% (до 125 100 авто).
  • США: падіння на 17% (до 70 800 авто).
  • Німеччина: зростання на 3%.

Продажі електромобілів зростають

Єдиним позитивним моментом у звіті стало зростання продажів повністю електричних автомобілів (BEV) на 9% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Цьому сприяли запуск нової електричної моделі CLA та покращення доступності електричних фургонів компанії.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
