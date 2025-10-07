Тарифи Трампа та цінові війни в Китаї вдарили по Mercedes-Benz: продажі впали на 12%

Німецький автовиробник Mercedes-Benz повідомив про падіння світових продажів автомобілів та фургонів на 12% у третьому кварталі. Компанія продала 525 300 автомобілів, а головними причинами спаду назвала торговельні тарифи, запроваджені президентом США Дональдом Трампом, та надзвичайно складну ситуацію на ринку Китаю. Про це йдеться в офіційному звіті компанії, пише WSJ 7 жовтня.

Подвійний удар: тарифи в США та криза в Китаї

Продажі люксового бренду постраждали від двох потужних факторів на ключових ринках.

Запроваджена адміністрацією Трампа 15% митна ставка на автомобілі з ЄС негативно вплинула на продажі. У компанії зазначили, що були змушені «ретельно керувати» рівнем запасів у США, щоб пом'якшити удар.

На найбільшому для Mercedes-Benz ринку, в Китаї, відбулися кардинальні зміни. Попит споживачів змістився у бік місцевих брендів електромобілів, що спричинило жорстоку цінову війну. Це, разом із загальною торговою напруженістю між Китаєм та Заходом, створило вкрай несприятливі умови для німецького автовиробника.

Географія продажів

Негативні тенденції на двох найбільших ринках призвели до різкого падіння загальних показників, попри успіхи в інших регіонах.

Результати продажів у третьому кварталі:

Китай: падіння на 27% (до 125 100 авто).

США: падіння на 17% (до 70 800 авто).

Німеччина: зростання на 3%.

Продажі електромобілів зростають

Єдиним позитивним моментом у звіті стало зростання продажів повністю електричних автомобілів (BEV) на 9% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Цьому сприяли запуск нової електричної моделі CLA та покращення доступності електричних фургонів компанії.