НБУ пом'якшив умови кредитування бізнесу, який постраждав від війни

Національний банк України змінив правила оцінки платоспроможності бізнесу, щоб розширити доступ до кредитів для підприємств на прифронтових територіях. Відтепер банки зможуть видавати позики компаніям, що постраждали від війни, орієнтуючись на їхні майбутні прогнозовані доходи, а не лише на фінансові результати. Про це 7 жовтня повідомила пресслужба НБУ , посилаючись на постанову, що набрала чинності.

Чому банки не могли кредитувати

Досі банки при оцінці кредитоспроможності компанії були зобов'язані аналізувати її історичні фінансові результати за попередні періоди. Ця вимога створювала непереборний бар'єр для бізнесу, який був прибутковим до повномасштабного вторгнення, але зазнав значних руйнувань виробничих потужностей внаслідок бойових дій.

Позитивна фінансова історія втрачала сенс, коли активи компанії були пошкоджені або знищені. Формально дотримуючись правил, банки були змушені відмовляти у кредитах на відновлення, оскільки не могли спиратися на минулі показники.

Нові умови оцінки

Нова постанова НБУ (№ 124 від 3 жовтня 2025 року) вводить більш гнучкий підхід. Тепер банки мають право при оцінці боржника використовувати прогнозне значення його фінансового результату.

Це означає, що банк може проаналізувати бізнес-план компанії з відновлення, її майбутні контракти та очікувані грошові потоки, щоб ухвалити рішення про надання кредиту. Такий підхід дозволяє оцінити не минуле компанії, а її майбутню життєздатність після отримання коштів на відбудову.

Кого це стосується

Нові правила поширюються на підприємства, які відповідають двом критеріям:

Здійснюють господарську діяльність переважно на територіях, що входять до офіційного переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.

Зазнали значного пошкодження власних або орендованих виробничих активів внаслідок воєнних дій чи стихійного лиха.

Чому це важливо

Ця, на перший погляд, технічна зміна в регулюванні НБУ насправді є надзвичайно важливим кроком для підтримки економіки в умовах війни.

Це рішення дає реальний шанс на виживання та відновлення тисячам підприємств у Харківській, Запорізькій, Херсонській, Донецькій та інших постраждалих областях. Без доступу до кредитів багато з них були б приречені на закриття.

Поки обговорюються глобальні плани реконструкції, цей інструмент дозволяє розпочати відновлення на рівні конкретних підприємств вже сьогодні, залучаючи до процесу комерційні банки.

Підтримка бізнесу на прифронтових територіях — це спосіб зберегти робочі місця, податкову базу та ланцюги постачання, що є критично важливим для економічної стійкості всієї країни.