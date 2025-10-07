Як позиція Верховного Суду захищає зірок OnlyFans від податкової

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
7 жовтня 2025, 18:10

Як позиція Верховного Суду захищає зірок OnlyFans від податкової

Для багатьох платформа OnlyFans була затишним куточком для отримання значних доходів без постійного контролю з боку податкових органів. Однак з 2024 року дану ідилію зруйнував обмін податкової інформацією між ДПС України та податковою Великобританії. Чи можуть зірки сервісу захиститись від податківців, розповів адвокат та керуючий практики супроводу бізнесу GRACERS Анатолій Сівоздрав.

Для багатьох платформа OnlyFans була затишним куточком для отримання значних доходів без постійного контролю з боку податкових органів.

З жовтня 2024 року крієйтори OnlyFans почали отримувати так звані «листи щастя», у яких територіальні органи ДПС просять особу пояснити надходження її коштів з платформи OnlyFans.

У більшості випадків автори ігнорують такі запити, що в подальшому призводить до проведення позапланових невиїзних документальних податкових перевірок. Як результат, територіальні органи ДПС України формують податкові повідомлення-рішення (ППР), на підставі яких накладаються фінансові санкції, зокрема:

1) За заниження сплати податку на доходи фізичних осіб;

2) За заниження сплати військового збору;

3) За неподання податкової декларації;

4) За ігнорування «листа щастя» — запиту на отримання інформації.

З нашої практики, більшість авторів OnlyFans не отримували ні «лист щастя», ні акт на проведення позапланової невиїзної документальної податкової перевірки, ні ППР. Це пов’язано з тим, що територіальні органи ДПС України направляють вищезазначені документи за місцем реєстрації особи, дотримуючись ст. 42 Податкового кодексу.

Однак зазвичай автори OnlyFans не повідомляють органи податкової служби про зміну фактичного місця проживання, хоч і мають такий обов’язок, відповідно до п. 70.7. ст. 70 Податкового кодексу. Саме тому органи податкової служби направляють документи за «старим місцем проживання», а особи залишаються не ознайомленими з вищезазначеними документами.

Як оскаржити податкові повідомлення-рішення

Існує 2 шляхи оскарження таких рішень:

1) Подання скарги до органу вищого рівня (до ДПС);

2) Подання позовної заяви про визнання протиправними та скасування ППР (до адміністративного суду).

Слід зазначити, що представляючи інтереси авторів OnlyFans, ми дійшли до висновку, що оскаржувати ППР у ДПС України є неефективним, оскільки ДПС України, незважаючи на чіткі аргументи, все одно стає на сторону своїх територіальних органів.

Тому фактично залишається лише один ефективний спосіб захистити свої права, свободи та законні інтереси — подати позовну заяву про визнання протиправними та скасування ППР до адміністративного суду.

Де ДПС допустила помилки

Представляючи інтереси авторів OnlyFans, ми встановили, що територіальні органи ДПС України не мають жодних належних доказів про надходження коштів. Основною підставою для притягнення осіб до відповідальності за порушення податкового законодавства є податкова інформація, отримана від Компетентного органу Великобританії.

Таку інформацію ДПС оформило у відповідні аналітичні таблиці та листом направила у територіальні органи ДПС України. Саме такі листи з податковою інформацією є основним аргументом податкової.

Проте у своїх актах перевірок територіальні органи ДПС не наводять жодних інших доказів, окрім цієї податкової інформацією, що є фатальною помилкою.

Відповідно до постанови Верховного суду від 16.05.2024 у справі № 520/4564/23 податкова інформація не є належним доказом податкового правопорушення і сама по собі її наявність не може бути підставою для притягнення платника податків до відповідальності, а може бути лише використана як підстава для подальшої перевірки певних обставин.

Аналогічний висновок міститься в постанові Верховного суду від 1 лютого 2023 року у справі № 380/9660/21, у якій зазначено, що податкова інформація в інформаційно-аналітичних базах, на підставі якої встановлено факти, які свідчать про нереальність здійснених господарських операцій, не є належним доказом у справі, оскільки не має статусу первинного документа, регістрів податкового та бухгалтерського обліку, фінансової та іншої звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків".

Так, дані акти про податкові перевірки не містять посилань на документи про фінансово-господарську діяльність особи, отримані нею доходи і видатки, чи іншу інформацію, що може слугувати підставою до обчислення податків, зборів, платежів, та з якої б достовірно вбачалося порушення позивачем вимог податкового законодавства (виписки банку, договори про надання послуг тощо).

Враховуючи вищенаведену судову практику, накладання на особу податкового зобов’язання та штрафних санкцій не може ґрунтуватися лише на податковій інформації, що в даному випадку була надана Компетентним органом Великобританії, оскільки така інформація несе лише інформативний характер і може виступати лише як підстава для подальшої перевірки певних обставин.

Тобто, без інших доказів органи податкової служби не можуть довести, що особа отримала певний дохід з платформи OnlyFans, а тому винесені податкові повідомлення-рішення є протиправними та підлягають скасуванню.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами