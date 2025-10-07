Як позиція Верховного Суду захищає зірок OnlyFans від податкової

Для багатьох платформа OnlyFans була затишним куточком для отримання значних доходів без постійного контролю з боку податкових органів. Однак з 2024 року дану ідилію зруйнував обмін податкової інформацією між ДПС України та податковою Великобританії. Чи можуть зірки сервісу захиститись від податківців, розповів адвокат та керуючий практики супроводу бізнесу GRACERS Анатолій Сівоздрав.

З жовтня 2024 року крієйтори OnlyFans почали отримувати так звані «листи щастя», у яких територіальні органи ДПС просять особу пояснити надходження її коштів з платформи OnlyFans.

У більшості випадків автори ігнорують такі запити, що в подальшому призводить до проведення позапланових невиїзних документальних податкових перевірок. Як результат, територіальні органи ДПС України формують податкові повідомлення-рішення (ППР), на підставі яких накладаються фінансові санкції, зокрема:

1) За заниження сплати податку на доходи фізичних осіб;

2) За заниження сплати військового збору;

3) За неподання податкової декларації;

4) За ігнорування «листа щастя» — запиту на отримання інформації.

З нашої практики, більшість авторів OnlyFans не отримували ні «лист щастя», ні акт на проведення позапланової невиїзної документальної податкової перевірки, ні ППР. Це пов’язано з тим, що територіальні органи ДПС України направляють вищезазначені документи за місцем реєстрації особи, дотримуючись ст. 42 Податкового кодексу.

Однак зазвичай автори OnlyFans не повідомляють органи податкової служби про зміну фактичного місця проживання, хоч і мають такий обов’язок, відповідно до п. 70.7. ст. 70 Податкового кодексу. Саме тому органи податкової служби направляють документи за «старим місцем проживання», а особи залишаються не ознайомленими з вищезазначеними документами.

Як оскаржити податкові повідомлення-рішення

Існує 2 шляхи оскарження таких рішень:

1) Подання скарги до органу вищого рівня (до ДПС);

2) Подання позовної заяви про визнання протиправними та скасування ППР (до адміністративного суду).

Слід зазначити, що представляючи інтереси авторів OnlyFans, ми дійшли до висновку, що оскаржувати ППР у ДПС України є неефективним, оскільки ДПС України, незважаючи на чіткі аргументи, все одно стає на сторону своїх територіальних органів.

Тому фактично залишається лише один ефективний спосіб захистити свої права, свободи та законні інтереси — подати позовну заяву про визнання протиправними та скасування ППР до адміністративного суду.

Де ДПС допустила помилки

Представляючи інтереси авторів OnlyFans, ми встановили, що територіальні органи ДПС України не мають жодних належних доказів про надходження коштів. Основною підставою для притягнення осіб до відповідальності за порушення податкового законодавства є податкова інформація, отримана від Компетентного органу Великобританії.

Таку інформацію ДПС оформило у відповідні аналітичні таблиці та листом направила у територіальні органи ДПС України. Саме такі листи з податковою інформацією є основним аргументом податкової.

Проте у своїх актах перевірок територіальні органи ДПС не наводять жодних інших доказів, окрім цієї податкової інформацією, що є фатальною помилкою.

Відповідно до постанови Верховного суду від 16.05.2024 у справі № 520/4564/23 податкова інформація не є належним доказом податкового правопорушення і сама по собі її наявність не може бути підставою для притягнення платника податків до відповідальності, а може бути лише використана як підстава для подальшої перевірки певних обставин.

Аналогічний висновок міститься в постанові Верховного суду від 1 лютого 2023 року у справі № 380/9660/21, у якій зазначено, що податкова інформація в інформаційно-аналітичних базах, на підставі якої встановлено факти, які свідчать про нереальність здійснених господарських операцій, не є належним доказом у справі, оскільки не має статусу первинного документа, регістрів податкового та бухгалтерського обліку, фінансової та іншої звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків".

Так, дані акти про податкові перевірки не містять посилань на документи про фінансово-господарську діяльність особи, отримані нею доходи і видатки, чи іншу інформацію, що може слугувати підставою до обчислення податків, зборів, платежів, та з якої б достовірно вбачалося порушення позивачем вимог податкового законодавства (виписки банку, договори про надання послуг тощо).

Враховуючи вищенаведену судову практику, накладання на особу податкового зобов’язання та штрафних санкцій не може ґрунтуватися лише на податковій інформації, що в даному випадку була надана Компетентним органом Великобританії, оскільки така інформація несе лише інформативний характер і може виступати лише як підстава для подальшої перевірки певних обставин.

Тобто, без інших доказів органи податкової служби не можуть довести, що особа отримала певний дохід з платформи OnlyFans, а тому винесені податкові повідомлення-рішення є протиправними та підлягають скасуванню.