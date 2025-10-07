Нацбанк зміцнив гривню у парах з євро та доларом

Національний банк України визначив нові курси гривні до іноземних валют на середу, 8 жовтня. Курси американського долара та євро дещо знизились. Про це повідомляється на сайті регулятора.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

На середу НБУ встановив такий курс долара: 41,3158грн. Це на 3 копійку менше, ніж у вівторок (41,3409).

Історичний максимум долара: 42, 28 (13.01.2025).

Водночас курс євро на середу був встановлений на позначці — 48,1742, що на 10 копійок менше, ніж у вівторок (48,2696).

Історичний максимум євро: 49,40 (01.07.25).

Курс польського злотого

НБУ на середу встановив такий курс польського злотого: 11,3505 (у вівторок курс був 11,3231).

Долучайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту