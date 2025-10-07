Multi від Мінфін
7 жовтня 2025, 16:34

Послаблення долара підштовхнуло інвесторів до купівлі активів на інших ринках

Інвестори активно скуповують активи ринків, що розвиваються на тлі ослаблення долара і привабливих оцінок, що призвело до найбільшого зростання акцій ринків, що розвиваються, за більш ніж 15 років, повідомляє Financial Times.

Інвестори активно скуповують активи ринків, що розвиваються на тлі ослаблення долара і привабливих оцінок, що призвело до найбільшого зростання акцій ринків, що розвиваються, за більш ніж 15 років, повідомляє Financial Times.

Що відомо

Індекс MSCI для акцій країн, що розвиваються, зріс на 28% з початку року — максимальний результат за аналогічний період з 2009 року.
Що відомо

Індекс MSCI для акцій країн, що розвиваються, зріс на 28% з початку року — максимальний результат за аналогічний період з 2009 року. Навесні зростання становило трохи більше 10%.

Індекс JPMorgan для державних облігацій країн, що розвиваються, в національних валютах піднявся на 16%, знаменуючи повернення після «втраченого десятиліття» в тіні американського ринку.

Зростання акцій ринків, що розвиваються, значно випереджає досягнення розвинених економік — індекс MSCI для розвинених ринків збільшився менш ніж на 17% з початку року, зазначає видання. Це різкий розворот після попередніх півтора десятиліття, коли акції ринків, що розвиваються, істотно поступалися одному з найбільших бичачих трендів в історії США. З 2010 до 2024 року відповідний індекс додав менш як 9%.

Після 15 років посередніх результатів зірки нарешті зійшлися, і найважливішою змінною став долар, заявив старший портфельний керуючий Fiera Capital Ян Сіммонс.

За його словами, президент США Дональд Трамп, схоже, спровокував послаблення американської валюти — навмисне чи випадкове. Слабкий долар зазвичай полегшує фінансові умови в країнах, що розвиваються, здешевлюючи обслуговування боргів в американській валюті.

Перехід Федеральної резервної системи до зниження ставок також підтримав ставки на облігації у національних валютах із відносно високою прибутковістю з поправкою на інфляцію.

Приблизно половина прибутковості індексу JPMorgan для внутрішніх облігацій цього року обумовлена валютними рухами, повідомив головний інвестиційний директор Principal Finisterre Дам'єн Буше виданню. Центробанки перейшли в режим пом'якшення, а долар продовжує слабшати, зазначив він.

Інвестори також підігрівають глобальний ажіотаж навколо штучного інтелекту на ринки, що розвиваються, домінують у виробництві чіпів, пише Financial Times.

Фондові індекси Південної Кореї Kospi та Тайваню Taiex досягли рекордних максимумів за останні дні. Але, як і раніше, вони мають нижчі оцінки в порівнянні з американським ринком.

За даними газети акції індексу MSCI оцінюються приблизно в 14 разів вище за прогнозований прибуток на наступний рік, тоді як акції індексу S&P 500 — приблизно у 23 рази.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
