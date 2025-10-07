Картини, кредити й автівка банків: що купували у вересні через Prozorro.Продажі

Упродовж вересня у системі Прозорро.Продажі відбулося 6 результативних аукціонів з продажу активів банків, що ліквідуються, на загальну суму майже 24 млн грн. При цьому майже уся сума — 23,3 млн грн — отримана у результаті продажу прав вимоги за кредитами. Серед інших реалізованих активів — картини, основні засоби та автомобіль, йдеться у повідомленні Фонду.

Рекордним за кількістю учасників уже традиційно став аукціон з продажу автомобіля. За VW PASSAT 2015 р.в. (актив ПАТ «Промінвестбанк») змагались 10 учасників, і у результаті конкуренції ціна продажу зросла майже удвічі. На сьогодні кошти за лот перераховано та підписано відповідний договір купівлі-продажу.

Також у вересні було продано перші дві картини із колекції ПАТ «Промінвестбанк» — полотна «Молода тополя» та «Літо квітне» авторства українського живописця Віктора Гайдука (1926−1992 роки життя). Нагадаємо, на балансі банку перебуває загалом близько 50 картин живописця. Інформація про наступні торги буде оприлюднена на сайті Фонду.

На сьогодні за результатами успішних аукціонів, що відбулися упродовж вересня 2025 року, отримано оплату за 4 лоти на суму 22,4 млн грн. Кошти ще за 2 лоти на суму 1,6 млн грн очікуються.