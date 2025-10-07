За 9 місяців цього року надходження до місцевих бюджетів зросли на 15,2 %

Протягом січня — вересня поточного року до місцевих бюджетів надійшло 358,2 млрд грн. Це на 15,2 %, або на 47,4 млрд грн більше відповідного показника 2024 року. Про це повідомила в. о. Голови Державної податкової служби Леся Карнаух.

Основні джерела наповнення місцевих бюджетів

податок на доходи фізичних осіб — 214,1 млрд грн (+16,9 % до січня — вересня минулого року);

єдиний податок — 55,9 млрд грн (+11,4 %);

податок на прибуток підприємств — 21 млрд грн (+5 %);

податок на майно — 43,3 млрд грн (+16,2 %);

акцизний податок з вироблених в Українi підакцизних товарiв (продукцiї) — 1,6 млрд грн (+38,3 %);

екологічний податок — 1,2 млрд грн (+11,1 %);

туристичний збiр — 0,2 млрд грн (+35,7 %);

збiр за мiсця для паркування транспортних засобiв — 0,16 млрд грн (+24,2 %).

«Це результат відповідальної роботи бізнесу і громадян, які сумлінно сплачують податки. І це не просто кошти, це — ресурс для розвитку громад навіть в умовах війни. І ми як податкова робимо все, щоб адміністрування цих процесів було прозорим та зручним, а надходження до місцевих бюджетів стабільними та постійно зростали», — додала Леся Карнаух.