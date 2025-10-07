Multi від Мінфін
7 жовтня 2025, 10:52

Папа римський скасував монополію Банку Ватикану на інвестиції

Папа римський Лев XIV видав новий апостольський лист (указ) щодо інвестицій Святого престолу, повідомила пресслужба Ватикана.

Папа римський Лев XIV видав новий апостольський лист (указ) щодо інвестицій Святого престолу, повідомила пресслужба Ватикана.

Скасування фінансової реформи

Документ скасовує одну із фінансових реформ папи Франциска, згідно з якою Банк Ватикану, офіційно відомий як Інститут релігійних справ (IOR), мав виняткове право керувати інвестиціями завдяки коштам Святого престолу.
Фото: depositphotos

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Скасування фінансової реформи

Документ скасовує одну із фінансових реформ папи Франциска, згідно з якою Банк Ватикану, офіційно відомий як Інститут релігійних справ (IOR), мав виняткове право керувати інвестиціями завдяки коштам Святого престолу.

Лев XIV заявив, що відомства мають надалі користуватися послугами Банку Ватикану, «якщо тільки компетентні органи… не вважатимуть ефективнішим чи зручнішим звернутися до фінансових посередників, створених в інших державах».

Тобто Лев XIV дозволив департаментам Ватикану користуватися послугами іноземних банків.

Ця зміна є відповіддю на скарги деяких чиновників, які вважали, що реформа 2022 року надала банку надмірну владу над іншими ватиканськими департаментами, заборонивши їм навіть мати інвестиції в банках сусідньої Італії, пише Reuters.

Фінансова репутація Ватикану за останні десятиліття була заплямована непрозорістю його фінансів, а також випадками корупції, розкрадань та іншими злочинами, зазначає агентство.

Франциск, який очолював Католицьку церкву протягом 12 років, провів низку реформ для розв'язання цих проблем.

Указ папи Лева скасовує лише одну з цих реформ.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
