Імпорт уживаних легковиків зріс на 37% порівняно з минулим роком

Впродовж вересня український автопарк поповнили понад 23,3 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Це на 37% більше, ніж торік. Про це повідомляє Укравтопром.

У порівнянні з попереднім місяцем попит на такі авто збільшився на 3%. Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто — 45%.

Далі йдуть: електромобілі — 29%; дизельні — 18%; гібриди — 5%; авто з ГБО — 3%.

Середній вік вживаних машин, що у вересні перейшли на українські номери, становить — 8,4 року.

Лідером, серед ввезеного секонд-хенду, залишається Volkswagen Golf.

Топ — 10 найпопулярніших моделей місяця

VW Golf — 1133 од.;

Tesla Model Y — 929 од.;

Tesla Model 3 — 738 од.;

VW Tiguan — 692 од.;

Renault Megane — 671 од.;

Nissan Leaf — 651 од.;

Skoda Octavia — 644 од.;

Audi Q5 — 630 од.;

Nissan Rogue — 526 од.;

Kia Niro — 495 од.