Впродовж вересня український автопарк поповнили понад 23,3 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Це на 37% більше, ніж торік. Про це повідомляє Укравтопром.
7 жовтня 2025, 10:16
Імпорт уживаних легковиків зріс на 37% порівняно з минулим роком
У порівнянні з попереднім місяцем попит на такі авто збільшився на 3%. Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто — 45%.
Далі йдуть: електромобілі — 29%; дизельні — 18%; гібриди — 5%; авто з ГБО — 3%.
Середній вік вживаних машин, що у вересні перейшли на українські номери, становить — 8,4 року.
Лідером, серед ввезеного секонд-хенду, залишається Volkswagen Golf.
Топ — 10 найпопулярніших моделей місяця
- VW Golf — 1133 од.;
- Tesla Model Y — 929 од.;
- Tesla Model 3 — 738 од.;
- VW Tiguan — 692 од.;
- Renault Megane — 671 од.;
- Nissan Leaf — 651 од.;
- Skoda Octavia — 644 од.;
- Audi Q5 — 630 од.;
- Nissan Rogue — 526 од.;
- Kia Niro — 495 од.
Всього з початку року українці придбали 181,8 тис. імпортованих легковиків з пробігом, що на 3% більше, ніж за аналогічний період 2024 р.
