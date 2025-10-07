Обсяг кредитного портфеля ЄІБ в Україні сягнув 4,7 млрд євро

Портфель проєктів ЄІБ в Україні є одним із найбільших серед міжнародних фінансових організацій і налічує 27 активних проєктів на загальну суму 4,7 млрд євро . Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

На що спрямовують кошти

Вони спрямовані переважно на відновлення транспортної та соціальної інфраструктури, підвищення енергоефективності, модернізацію енергетичної та критичної інфраструктури, розвиток громадського транспорту тощо.

Що очікувати від ЄІБ

Під час перегляду сторони, зокрема, обговорили внесення змін до низки діючих проєктів ЄІБ в Україні, що дозволить у найближчі місяці залучити понад 95 млн євро для закупівлі рухомого складу громадського транспорту, модернізації комунальних підприємств водопостачання та водовідведення, систем міського освітлення та поводження з відходами.

Кошти також буде спрямовано на реконструкцію соціальної інфраструктури (шкіл, дитячих садків, лікарень), енергоефективне відновлення громадських будівель та закладів вищої освіти, а також співфінансування проєктів розвитку транскордонних залізничних переходів.

Окрему увагу приділено планам використання кредитних ресурсів ЄІБ у рамках чинних проєктів у 2026 році для ефективної реалізації інвестиційного компоненту Pillar II Ukraine Facility.

З лютого 2022 року ЄІБ мобілізував понад 2 млрд євро екстреного фінансування для нагальних потреб України. Ці ресурси відіграли критичну роль у стабілізації економіки та заклали міцну основу для подальшого відновлення.

Також сторони обговорили потенційне залучення нового фінансування від ЄІБ обсягом 2,1 млрд євро, починаючи з 2026−2027 років. Кредитування планується зосередити у критично важливих для відбудови України секторах: транспорт і логістика, енергетика, соціальна сфера та житлово-комунальне господарство.

Нагадаємо

Лише у 2025 році Україна спільно з ЄІБ уклала низку кредитних угод у сферах розвитку цифрової інфраструктури, автомобільних доріг, соціальної та критичної інфраструктури на загальну суму 374 млн євро. Ці угоди наразі перебувають на етапі набуття чинності та підготовки до імплементації.