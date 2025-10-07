Акції Tesla зросли на тлі «загадкових» публікацій компанії у соцмережах

Акції Tesla у понеділок, 6 жовтня, зросли на 4,42% і досягли позначки $448,87 за папір, свідчать дані біржі NASDAQ. Як пише Bloomberg, це сталося на тлі публікації «загадкових» постів у соціальних мережах автовиробника, що викликало інтерес в інвесторів.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

Спочатку компанія опублікувала відеоролик, на якому зображено об'єкт, схожий на автомобільний диск з логотипом Tesla, що обертається перед миготливими цифрами 10/7, що, ймовірно, вказує на презентацію продукту, яка відбудеться 7 жовтня.

У другому пості зображено автомобіль, припаркований в непроглядній темряві, через що видно лише фари.

Востаннє Tesla представляла новий продукт майже два роки тому, випустивши Cybertruck. Тоді поява нового пікапа викликала розчарування.

Нагадаємо

Керівництво компанії раніше повідомило, що доступніша версія електрокара Model Y готується до випуску. Це, як пише Bloomberg, допоможе збільшити продаж Tesla після скасування податкових пільг на електромобілі в США.

Ще одним продуктом, який знаходиться у розробці, є спортивний електромобіль Roadster другого покоління, прототип якого був показаний наприкінці 2017 року. У лютому 2024 року Ілон Маск заявив, що Tesla планує випустити автомобіль цього року.

Капіталізація американського виробника електромобілів на 6 жовтня становить близько $1,49 трлн. Tesla займає дев'яте місце у рейтингу світових компаній з високою ринковою вартістю.