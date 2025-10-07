США з 1 листопада запровадять 25-відсоткові мита на імпорт вантажівок середньої та великої вантажопідйомності, заявив у понеділок президент країни Дональд Трамп.
7 жовтня 2025, 13:13
Трамп анонсував запровадження з 1 листопада мит на імпорт вантажівок у США
Що відомо
«Починаючи з 1 листопада 2025 року всі вантажівки середньої та великої вантажопідйомності, що надходять до США з інших країн, будуть обкладатися митом у 25%», — написав він у соціальній мережі Truth Social.
Нагадаємо
Раніше Трамп заявляв, що має намір запровадити мито на вироблені в інших країнах вантажівки великої вантажопідйомності з 1 жовтня.
Тоді він пояснив, що захід необхідний, щоб захистити провідних американських виробників вантажівок від недобросовісної, на думку Білого дому, зовнішньої конкуренції.
