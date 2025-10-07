Goldman Sachs підвищив прогноз цін на мідь до $10,5 тисячі за тонну

Аналітики Goldman Sachs підвищили прогноз цін на мідь наступного року до $10,5 тис. за тонну з раніше очікуваних $10 тис. за тонну, повідомляє The Wall Street Journal.

Причина

Це обумовлено перебоями в постачанні металу з родовища Grasberg в Індонезії, яке належить Freeport-McMoRan, а також ослабленням курсу долара США та зниженням процентних ставок.

«Ціна повертається до нового діапазону $10−11 тис., оскільки обмеженість ресурсів і структурне зростання попиту з боку критично важливих секторів економіки встановлюють новий ціновий поріг з 2026 року і далі», — йдеться у повідомленні банку.

Котирування ф'ючерсів на мідь на Лондонській біржі металів (LME) у понеділок знизилися на 0,8% до $10,67 тис. за тонну,

Freeport, один із провідних виробників міді та золота у світі, наприкінці вересня оголосив форс-мажор щодо законтрактованих поставок з його гігантського родовища Grasberg через аварію, яка призвела до загибелі людей, повідомлялося раніше.

Експерти Goldman очікують, що через припинення роботи цієї копальні загальносвітовий видобуток міді цього року зросте на 0,2%, а не на 0,8%, як передбачалося раніше. У 2026 році вона збільшиться на 1,9% проти раніше передбачуваних 2,2%.

У результаті тепер аналітики прогнозують, що на світовому ринку міді у 2025 році буде дефіцит у розмірі 55,5 тис. тонн, а не надлишок 105 тис. тонн. Наступного року, як і раніше, очікується незначний профіцит поставок.

Також у Goldman вважають, що ціни на алюміній протримаються до кінця поточного року, але у 2026 році почнуть зниження зі збільшенням надлишкових поставок. Аналітики прогнозують збільшення профіциту на глобальному ринку в 2026 році до 1,5−2 млн тонн з 400 тис. тонн цього року.

У понеділок котирування ф'ючерсів на цей метал на LME зросли на 0,2% до $2709 за тонну. У четвертому кварталі 2026 року експерти чекають зниження цін на алюміній на LME до мінімуму $2350 за тонну.