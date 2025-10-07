Протягом січня — вересня 2025 року платники перерахували 479,2 млрд грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ). Порівняно з аналогічним періодом минулого року, надходження зросли на 21,9%, або 86,2 млрд грн, повідомляє ДПС.
7 жовтня 2025, 9:37
Надходження від сплати ЄСВ зросли від початку року на 22%
Роботодавці сплачують 22% ЄСВ за найманих працівників. Ці кошти є основним джерелом наповнення фондів соціального страхування та Пенсійного фонду.
З 1 січня 2025 року фізичні особи — підприємці на спрощеній та загальній системах оподаткування, а також самозайняті особи сплачують єдиний внесок за себе, зауважили у ДПС.
Водночас звільнені від сплати єдиного внеску ФОП:
- зареєстровані на тимчасово окупованих територіях;
- наймані працівники, за яких єдиний внесок сплачує роботодавець;
- пенсіонери;
- особи з інвалідністю, які отримують пенсію або соціальну допомогу;
- мобілізовані (на весь період служби з урахуванням законодавчих норм);
- підприємці на загальній системі без доходу.
Джерело: Мінфін
