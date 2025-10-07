Надходження від сплати ЄСВ зросли від початку року на 22%

Протягом січня — вересня 2025 року платники перерахували 479,2 млрд грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ). Порівняно з аналогічним періодом минулого року, надходження зросли на 21,9%, або 86,2 млрд грн, повідомляє ДПС.

Роботодавці сплачують 22% ЄСВ за найманих працівників. Ці кошти є основним джерелом наповнення фондів соціального страхування та Пенсійного фонду.

З 1 січня 2025 року фізичні особи — підприємці на спрощеній та загальній системах оподаткування, а також самозайняті особи сплачують єдиний внесок за себе, зауважили у ДПС.

Водночас звільнені від сплати єдиного внеску ФОП: