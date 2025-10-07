Україна має спроможності виробляти дронів і ракет на $35 мільярдів — Зеленський

Україна у 2026 році спроможна виробити ракет та дронів на $35 млрд. Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час спільного з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом спілкування з журналістами, передає Укрінформ.

«Обсяг ракет, дронів (які спроможна виробляти Україна) в 2026-му році — це 35 млрд. На сьогодні це наше розуміння. Ми вважаємо, що це реальність, в якій ми є», — розповів Зеленський.

Він відзначив, що реальний обсяг вироблених дронів та ракет буде залежати від суми фінансування, яку вдасться залучити. За його словами, серед джерел фінансування будуть двосторонні безпекові угоди, яких є понад 30. Також Зеленський висловів сподівання на те, що вдасться залучити на ці цілі й заморожені російські активи.

«Я почав в Данії під час саміту відповідні розмови, ми бачимо позитивну реакцію деяких лідерів, яким я доводив відповідні аргументи», — зауважив Президент.

Він додав, що Україна бачить три головні пакети, на які можуть бути спрямовані заморожені російські активи: «Якщо ми говоримо про зброю, тому що хочеться ці гроші також використовувати на деякі соціальні речі, які потрібні нашому населенню, але передусім на зброю. Ми готові до пакета українського виробництва. Другий пакет — це європейська зброя, яку Україна не виробляє. Третій пакет — це американська зброя, яку не виробляє ні Україна, ні Європа. Передусім, це системи протиповітряної оборони».