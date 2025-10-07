Нідерланди внесуть 55 млн євро до Світового банку для підтримки України

Нідерланди внесуть 55 млн євро до Світового банку для покриття витрат на відновлення та реформ, заявив прем'єр-міністр країни Дік Схооф під час пресконференції у Києві, пише «Інтерфакс-Україна».

Деталі

Він зазначив, що з «2022 року Нідерланди виділили 20,6 млрд євро на підтримку України, з яких 13,6 млрд євро — виділено на військову підтримку».

«Разом із нашими фінансовими та юридичними внесками це свідчить про те, що Нідерланди роблять усе можливе, щоб підтримати Україну та Близький Схід, а також працюють над цим. У цьому дусі ми сьогодні оголошуємо, що Нідерланди внесуть 55 млн євро до Світового банку. Для того щоб Світовий банк міг допомогти Україні, вона повинна покрити витрати на відновлення та реформи», — додав Схооф.