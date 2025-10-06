Нацкомісія збільшила перелік сумнівних інвестпроєктів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку додала до списку фінансових проєктів з потенційними ризиками ще три. Про це повідомляє пресслужба НКЦПФР.

Хто потрапив до списку

Так, до списку сумнівних інвестиційних проєктів додались такі:

Exo Capitals;

iTrade;

Stakhova invest.

Наразі список містить 450 проєктів. Всі вони доступні до перегляду на офіційному сайті Комісії в розділі «Захист прав інвесторів»

«Будьте обачні! Сумнівний інвестиційний проєкт зазвичай має такі ознаки: відсутність чітких фінансових прогнозів, непрозора структура, завищені обіцянки прибутку та високі ризики без належного обґрунтування», — наголосили в НКЦПФР.