6 жовтня 2025, 18:45

Відставка прем'єра Франції обвалила ринки та курс євро

Несподівана відставка прем'єр-міністра Франції Себастьєна Лекорню спровокувала в понеділок різкий розпродаж на фінансових ринках. Французькі акції та курс євро стрімко впали, а вартість запозичень для уряду зросла, оскільки інвестори побоюються поглиблення політичної кризи та бюджетного глухого кута в одній з ключових економік єврозони. Про це повідомляє агентство Reuters 6 жовтня.

Несподівана відставка прем'єр-міністра Франції Себастьєна Лекорню спровокувала в понеділок різкий розпродаж на фінансових ринках.
Sébastien Lecornu and French President Emmanuel Macron at the Hotel des Invalides in Paris, France, 19 June 2023. Credit: ZUMA Press, Inc.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Вердикт ринків: акції банків падають, спреди розширюються

Фінансові ринки відреагували на новину миттєво та негативно:

  • Акції: Французький фондовий індекс CAC 40 (FCHI) різко впав. Найбільшого удару зазнали акції французьких банків, які, за словами аналітиків, «сьогодні просто розбивають».
  • Облігації: Дохідність державних облігацій Франції зросла, а спред (різниця в дохідності) між французькими та еталонними німецькими облігаціями досяг максимуму з січня. Це означає, що інвестори тепер вимагають вищу плату за ризик, позичаючи гроші французькому уряду.
  • Валюта: Євро впав на 0,65% до долара, опустившись до позначки $1,1667.

Корінь кризи: бюджетний глухий кут та параліч влади

Відставка Лекорню, який не встиг навіть виступити перед парламентом, стала безпрецедентною для політичної системи Франції. Аналітики зазначають, що це є кульмінацією глибокого політичного глухого кута, в якому опинилася країна.

Головна проблема полягає в тому, що уряд не має стабільної більшості в парламенті, що робить практично неможливим ухвалення бюджету та проведення необхідних реформ для скорочення значного бюджетного дефіциту.

Що далі? Складний вибір для Макрона

Тепер тиск переміщується на президента Еммануеля Макрона, який опинився перед складним вибором з кількох поганих варіантів:

  • Призначити нового прем'єра. Аналітики вважають цей крок безглуздим, оскільки новий, шостий за два роки, прем'єр зіткнеться з тією ж самою парламентською арифметикою і не зможе вирішити проблему.
  • Оголосити дострокові вибори. Цей сценарій ринки вважають найгіршим, оскільки він лише подовжить період невизначеності та може призвести до подальшого посилення ультраправих сил.
  • Сформувати «технічний» уряд або допустити політичний вакуум. Франція ризикує увійти в тривалий період без повноцінного уряду, що паралізує ухвалення будь-яких важливих рішень.

Наразі зрозуміло одне: Франція, швидше за все, не зможе представити бюджет до кінця року, що підкреслює глибину політичного паралічу.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 11 незареєстрованих відвідувачів.
