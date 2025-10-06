NovaPay вийшла на ринок ЄС

Фінансова компанія NovaPay, що входить до групи NOVA («Нова пошта»), вийшла на європейський ринок. У середині вересня вона запустила NovaPay EU — версію свого фінансового застосунку для українців, що проживають у Європі. Про це розповів CEO NovaPay Ігор Сироватко в інтерв'ю виданню Forbes Ukraine.

Як це працює

Запуск європейської версії застосунку став можливим завдяки партнерству з польською платіжною системою Quicko. Ця модель дозволила NovaPay швидко вийти на ринок.

Фактично, Quicko, яка має ліцензію польського фінансового регулятора, надає всю необхідну фінансову інфраструктуру: випускає платіжні картки, відкриває віртуальні рахунки та забезпечує перекази, зокрема в системі SEPA. Натомість NovaPay надає клієнтам звичний та зручний інтерфейс свого застосунку та бренд.

Цей підхід дозволяє компанії надавати послуги, поки її власна європейська компанія NovaPay EU, зареєстрована в Литві, завершує процес отримання ліцензії.

Стратегічна мета

За словами Ігоря Сироватка, міжнародна експансія є одним із пріоритетів компанії.

«Ціль NovaPay — це мільйони українців в Україні та поза її межами, — зазначив очільник компанії. — Прагнемо бути поруч з українцями, де б вони не були, і закрити їхні фінансові потреби».

Ця стратегія тісно пов’язана з розширенням материнської компанії «Нова пошта», яка наразі відкрила відділення вже у 16 країнах Європи, створивши таким чином готову клієнтську базу для фінансового сервісу.