Акції AMD злетіли на 28% після новини про угоду з OpenAI

Акції американського виробника чіпів Advanced Micro Devices (AMD) злетіли на 28,2% — до $211,18 за папір на попередніх торгах біржі NASDAQ.

Що відомо

Котирування підскочили після новини про те, що компанія уклала угоду з OpenAI щодо розгортання інфраструктури штучного інтелекту.

Компанії підписали угоду про те, що OpenAI використовуватиме графічні процесори AMD протягом кількох років.

AMD надала компанії OpenAI право на покупку до 160 млн акцій, які розподілятимуться в міру досягнення контрольних показників.

В AMD очікують, що партнерство з OpenAI принесе компанії десятки мільярдів доларів прибутку, а також прискорить створення інфраструктури штучного інтелекту OpenAI.

На першому етапі OpenAI почне використовувати графічні процесори AMD Instinct серії MI450 у другій половині 2026 року, йдеться в повідомленні.