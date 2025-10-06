Multi від Мінфін
6 жовтня 2025, 16:47

Монголія створює «Фонду Чингісхана» і робить ставку на ШІ

Монголія, економіка якої традиційно залежала від видобутку корисних копалин, оголосила про створення свого першого суверенного фонду добробуту — «Фонду Чингісхана». Маючи в активі $1,4 мільярда, фонд планує інвестувати у будівництво дата-центрів та проєкти з відновлюваної енергетики, щоб диверсифікувати економіку та долучитися до глобальної гонки інфраструктури для ШІ. Про це повідомляє CNBC 6 жовтня.

Монголія, економіка якої традиційно залежала від видобутку корисних копалин, оголосила про створення свого першого суверенного фонду добробуту — «Фонду Чингісхана».

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Нова стратегія

Інвестиційна стратегія нового фонду, яка наразі очікує на затвердження урядом, зосереджена на двох ключових напрямках.

  • Дата-центри для ШІ. Монголія планує використати свої географічні переваги — величезні території та сприятливий (холодний) клімат, що здешевлює охолодження серверів. Для цього в країні розробляються спеціальні економічні зони, як-от майбутнє смарт-місто Hunnu City.
  • «Зелена» енергія. Фонд інвестуватиме у «мега-масштабні» проєкти сонячної та вітрової енергетики. Мета — не лише забезпечити енергією дата-центри, а й експортувати «зелену» електроенергію до сусідніх країн, зокрема Китаю та росії. Це відповідає національній меті Монголії довести частку відновлюваних джерел в енергетиці до 30% до 2030 року.

Відповідь на протести

Створення суверенного фонду є прямою реакцією на зростаюче невдоволення в суспільстві та антикорупційні протести, що відбулися в Улан-Баторі цього року. Громадяни вимагали справедливого розподілу доходів від видобутку багатих природних ресурсів країни (вугілля, мідь, уран, рідкоземельні елементи).

«Люди не відчували, що видобуток копалин сприяє їхньому добробуту, натомість виснажуючи природні ресурси. Але тепер суверенний фонд покликаний відновити цю довіру», — пояснила керівниця Фонду Темуулен Баяраа.

Для забезпечення прозорості планується створити мобільний додаток, де кожен громадянин зможе відстежувати джерела надходжень фонду, його баланс та напрямки інвестицій. Кошти фонду будуть спрямовані на соціальні потреби: освіту, охорону здоров'я та житлові програми з метою розширення середнього класу.

Нові амбіції Монголії

Керувати фондом планують залучити досвідчених професіоналів з монгольської діаспори, які працюють у світових фінансових центрах. Цей крок символізує зміну ролі країни на світовій арені.

«Дуже довго Монголія залучала інвестиції до себе. Вперше ми самі стаємо інвестором, щоб зробити внесок у глобальний порядок денний», — підкреслила очільниця фонду.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Kharakternyk
Kharakternyk
6 жовтня 2025, 18:19
#
Всі ці дата-центри для ШІ для майбутнього цифрового гетто, який не обійде нікого, навіть Монголію.
