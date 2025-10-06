В НБУ побачили умови для створення повноцінного ринку капіталу в Україні

В Україні існують усі передумови для розбудови повноцінного локального ринку капіталу, який буде цікавим як для внутрішніх, так і для іноземних інвесторів. Таку думку висловив начальник управління корпоративних прав та депозитарної діяльності НБУ Андрій Супрун під час круглого столу, організованого Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД), пише «Інтерфакс-Україна» 6 жовтня.

Два джерела інвестицій

На думку представника Нацбанку, ситуація з потенційними інвесторами в Україні сьогодні значно краща, ніж 5−10 років тому. Він виділив два основні джерела капіталу.

Іноземні інвестори. Як приклад успішної інтеграції, Супрун навів довоєнний досвід запуску «лінку» з Clearstream — міжнародним депозитарієм, що спростив іноземцям доступ до українських державних облігацій. Це дозволило залучити в країну мільярди доларів. «Цей ринок міжнародних інвестицій величезний, а ми на ньому просто крапелька маленька. Навіть якщо ми ще декілька крапельок сюди залучимо, ми отримаємо тут дуже великий мультиплікатор», — зазначив він.

Внутрішні роздрібні інвестори. Завдяки розвитку технологій та появі зручних мобільних додатків, кількість українців, що інвестують в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), за час повномасштабної війни зросла з кількох тисяч до 200 тисяч осіб. В НБУ вважають, що ці люди вже отримали перший інвестиційний досвід і за сприятливих умов будуть готові вкладати кошти в інші інструменти.

Наступний крок

Андрій Супрун визнав, що ринку бракує різноманітності інструментів. На його думку, наступним логічним кроком після ОВДП має стати розвиток ринку корпоративних та муніципальних облігацій.

Щоб зробити ці папери привабливими та ліквідними, зокрема для іноземних інвесторів, вони мають бути випущені з міжнародними гарантіями та, можливо, як облігації з покриттям (тобто, забезпечені конкретними активами емітента, що робить їх більш надійними). За словами представника НБУ, це питання зараз активно обговорюється з міжнародними партнерами.

Інтеграція, а не ізоляція

Супрун також спростував побоювання, що повне зняття валютних обмежень може зруйнувати внутрішній ринок. Він знову навів приклад «лінку» з Clearstream: тоді багато хто боявся, що весь ринок ОВДП перейде за кордон, але сталося навпаки — імпульс для розвитку отримав і внутрішній, і зовнішній ринок.

«Не потрібно ставити питання: чи розвивати внутрішній ринок, чи йти на зовнішні ринки. Це паралельні процеси, вони взаємопов'язані», — підсумував він.

На його думку, необхідно одночасно розвивати внутрішній ринок та поступово, як і заплановано Нацбанком, спрощувати валютні обмеження для залучення іноземних інвестицій.

Чому це важливо

Розвиток власного ринку капіталу — це не просто технічне фінансове питання, а одне з ключових стратегічних завдань для майбутнього української економіки.