Орбан заявив, що Угорщина не повинна переходити на євро, бо «ЄС розпадається»

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Угорщина не повинна переходити на євро , оскільки Європейський Союз, на його думку, «розпадається». Ця заява є черговим кроком у його євроскептичній риториці та йде врозріз із позицією його головного політичного опонента напередодні виборів 2026 року. Про це Орбан сказав в інтерв'ю економічному виданню EconomX, повідомляє Reuters 6 жовтня.

Аргументи Орбана

Віктор Орбан, який перебуває при владі з 2010 року, посилює свою критику на адресу Брюсселя на тлі замороження мільярдів євро для Угорщини через проблеми з верховенством права.

«Угорщина не повинна пов'язувати свою долю з Європейським Союзом тісніше, ніж зараз, а прийняття євро було б максимально тісним зв'язком», — заявив він.

Варто зазначити, що Угорщина, економіка якої сильно залежить від торгівлі з ЄС та європейських фондів, наразі не відповідає економічним критеріям для вступу до єврозони. На відміну від Данії, вона не має юридичного права відмовитися від переходу на євро в майбутньому, але, як і Польща, Чехія та Румунія, поки що залишається за її межами.

Внутрішньополітична боротьба

Заява Орбана є прямою протилежністю програмі його головного конкурента Петера Мадяра, популярність якого стрімко зростає. Мадяр будує свою кампанію на обіцянках розморозити фонди ЄС та, навпаки, наблизити Угорщину до прийняття євро.

Таким чином, питання єдиної європейської валюти стає одним із центральних у політичному протистоянні напередодні парламентських виборів, що відбудуться навесні 2026 року.

Критика центробанку та сильний форинт

В тому ж інтерв'ю Орбан розкритикував політику центрального банку Угорщини, назвавши його основну процентну ставку у 6,5% (найвищу в ЄС) «вищою, ніж вона могла б бути».

Висока ставка, яку центробанк утримує з вересня, сприяла зміцненню угорського форинта до 15-місячного максимуму щодо євро. Мета такої політики — стримати відтік заощаджень угорців в іноземні валюти, зокрема в євро, та боротися з інфляцією. Коментар Орбана свідчить про розбіжності між урядом, який прагне дешевших кредитів для стимулювання економіки, та центробанком, пріоритетом якого є фінансова стабільність.