Про досягнення команда Inzhur відзвітувала в четвер, 2 жовтня — відразу після виплати перших дивідендів нового мегафонду Inzhur REIT. На момент написання новини точна загальна сума дивідендів, які були виплачені інвесторам за весь час, становить 512,9 грн.
500+ млн гривень дивідендів вже виплатив Inzhur своїм інвесторам
Завдяки інтересу українців та українок, які масово стають інвесторами Inzhur, загальна сума дивідендів зростає з прискоренням: рік тому загалом було виплачено 183,5 млн, а зараз вже 512,9 млн грн. Тож за останній рік Inzhur більш ніж подвоїв суму дивідендів, що були виплачені.
«Ми розвиваємо ринок інвестицій і робимо його доступнішим — наприклад, недавня поява фонду Inzhur REIT знизила поріг входу на інвестиційний ринок комерційної нерухомості України до історичних 10 гривень. До того ж, нашою стратегічною метою є навчання інвестуванню у велику комерційну нерухомість 1 мільйона українок і українців протягом найближчих 3 років. Це означає, що загальна сума дивідендів, які Inzhur виплачує щомісяця, за прогнозами продовжить зростати з прискоренням, підтверджуючи стійкість і привабливість REIT-моделі для українському ринку», — відзначають у компанії Inzhur.
Також Inzhur вказує на швидке досягнення ще однієї важливої позначки: загальна дохідність інвесторів від дивідендів і капіталізації (зростання вартості об'єктів) скоро досягне 1 млрд гривень — зараз це 939,8 млн грн. Активи в управлінні Inzhur налічують вже 3,92 млрд грн — при цьому на стадії due dilligence знаходиться придбання ТРЦ західніше Києва за рекордні $36 млн, а також компанія вже купує землю під майбутні ритейл-парки, які стануть новим напрямком інвестицій фонду Inzhur REIT.
Довідка. Inzhur — перша українська RЕІТ-компанія (Real Estate Investment Trust), яка дає змогу українцям об'єднуватися для інвестування у велику нерухомість. Співвласники отримують дохід від орендних виплат і зростання капіталізації об'єктів. Фонд Inzhur REIT — пайовий інвестиційний фонд, метою є інвестування у топову комерційну нерухомість: як у придбання діючих об'єктів, так і в будівництво нових. Прибутковість фонду становить 9,5% річних у доларах США, дивіденди виплачуються щомісяця, а мінімальна інвестиція — від 10 гривень.
