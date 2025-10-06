Multi від Мінфін
6 жовтня 2025, 13:15

500+ млн гривень дивідендів вже виплатив Inzhur своїм інвесторам

Про досягнення команда Inzhur відзвітувала в четвер, 2 жовтня — відразу після виплати перших дивідендів нового мегафонду Inzhur REIT. На момент написання новини точна загальна сума дивідендів, які були виплачені інвесторам за весь час, становить 512,9 грн.

Завдяки інтересу українців та українок, які масово стають інвесторами Inzhur, загальна сума дивідендів зростає з прискоренням: рік тому загалом було виплачено 183,5 млн, а зараз вже 512,9 млн грн. Тож за останній рік Inzhur більш ніж подвоїв суму дивідендів, що були виплачені.

«Ми розвиваємо ринок інвестицій і робимо його доступнішим — наприклад, недавня поява фонду Inzhur REIT знизила поріг входу на інвестиційний ринок комерційної нерухомості України до історичних 10 гривень. До того ж, нашою стратегічною метою є навчання інвестуванню у велику комерційну нерухомість 1 мільйона українок і українців протягом найближчих 3 років. Це означає, що загальна сума дивідендів, які Inzhur виплачує щомісяця, за прогнозами продовжить зростати з прискоренням, підтверджуючи стійкість і привабливість REIT-моделі для українському ринку», — відзначають у компанії Inzhur.

Також Inzhur вказує на швидке досягнення ще однієї важливої позначки: загальна дохідність інвесторів від дивідендів і капіталізації (зростання вартості об'єктів) скоро досягне 1 млрд гривень — зараз це 939,8 млн грн. Активи в управлінні Inzhur налічують вже 3,92 млрд грн — при цьому на стадії due dilligence знаходиться придбання ТРЦ західніше Києва за рекордні $36 млн, а також компанія вже купує землю під майбутні ритейл-парки, які стануть новим напрямком інвестицій фонду Inzhur REIT.

Довідка. Inzhur — перша українська RЕІТ-компанія (Real Estate Investment Trust), яка дає змогу українцям об'єднуватися для інвестування у велику нерухомість. Співвласники отримують дохід від орендних виплат і зростання капіталізації об'єктів. Фонд Inzhur REIT — пайовий інвестиційний фонд, метою є інвестування у топову комерційну нерухомість: як у придбання діючих об'єктів, так і в будівництво нових. Прибутковість фонду становить 9,5% річних у доларах США, дивіденди виплачуються щомісяця, а мінімальна інвестиція — від 10 гривень.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
