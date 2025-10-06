Новий прем'єр Японії обвалив єну та спричинив ралі на біржі

Обрання Санае Такаїчі новою лідеркою правлячої партії Японії, що фактично гарантує їй посаду прем'єр-міністра, спричинило потужну реакцію на фінансових ринках. Японські акції в понеділок злетіли до історичного максимуму, тоді як єна та довгострокові державні облігації різко впали. Інвестори роблять ставку на повернення до політики великих державних витрат та «дешевих грошей». Про це повідомляє агентство Reuters 6 жовтня.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Рекорди на ринках: акції вгору, єна вниз

Фінансові ринки миттєво відреагували на політичні зміни, продемонструвавши рекордні рухи:

Фондовий ринок: Індекс Nikkei 225 злетів на 4,75%, закрившись на рекордній позначці 47,944.76 і вперше в історії ненадовго перевищивши рівень 48,000 пунктів.

Валютний ринок: Японська єна обвалилася майже на 2% до долара (до 150.13) і досягла історичного мінімуму щодо євро (176.22).

Ринок боргу: Дохідність довгострокових (30-річних) державних облігацій сягнула рекордного максимуму, що свідчить про їхній розпродаж.

Що означає нова політика для економіки

Санае Такаїчі вважається прихильницею максимально стимулюючої економічної політики, яка є продовженням курсу «Абеноміки» покійного прем'єра Сіндзо Абе. Її програма передбачає великі державні витрати та збереження надм'якої монетарної політики (низькі процентні ставки).

Ця позиція кардинально відрізняється від поглядів її головного конкурента, якого ринок вважав фаворитом. Інвестори готувалися до того, що Банк Японії незабаром почне підвищувати процентні ставки. Перемога Такаїчі змусила їх різко змінити свої очікування. Ймовірність підвищення ставки Банком Японії до грудня впала з 68% (у п'ятницю) до 41% (у понеділок).