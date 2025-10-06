Multi від Мінфін
6 жовтня 2025, 11:21

Гарвард третій рік поспіль визнали найкращою бізнес-школою

Гарвардська школа бізнесу (HBS) третій рік поспіль визнана найбажанішою MBA-програмою у світі. Попри високу вартість навчання та політичний тиск, понад 20% студентів та випускників назвали саме Гарвард «школою своєї мрії», якби вступ та фінанси не були проблемою. Про це свідчать результати щорічного опитування Bloomberg Businessweek's Best B-Schools.

Гарвардська школа бізнесу (HBS) третій рік поспіль визнана найбажанішою MBA-програмою у світі.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Сила бренду: чому всі мріють про Гарвард

В опитуванні, яке визначає найбажанішу бізнес-школу, Гарвард впевнено обійшов своїх конкурентів.

  • Harvard Business School обрали понад 20% респондентів.
  • Stanford Graduate School of Business, яка посідає перше місце в загальному рейтингу США, отримала 15% голосів.
  • Жодна інша бізнес-школа у світі не змогла набрати понад 5%.

Експерти пояснюють цей феномен столітньою репутацією HBS як «золотого стандарту» в управлінській освіті. За словами Ендрю Кріспа, партнера консалтингової фірми CarringtonCrisp, диплом Гарварду в очах випускників та роботодавців є майже гарантією отримання престижної роботи.

Ціна престижу та реальність: вартість, відбір та працевлаштування

Статус «школи мрії» має свою ціну. Вартість навчання та зборів у HBS зросла на 5,5% і становить $87,608 на рік. Водночас відбір є надзвичайно жорстким: у 2025 році шанс на вступ становив лише 14%.

При цьому реальні показники працевлаштування можуть бути не ідеальними. Згідно з даними за 2024 рік, лише 77% випускників HBS, які шукали роботу, знайшли її протягом трьох місяців після випуску. Це свідчить про те, що навіть диплом Гарварду не є абсолютною гарантією миттєвого успіху на складному ринку праці.

Непохитна репутація: політичний тиск не лякає іноземців

Цього року Гарвард зіткнувся із серйозним політичним тиском з боку адміністрації президента Трампа, яка погрожувала скоротити федеральне фінансування через ініціативи університету з різноманітності та інклюзивності. Також були спроби ускладнити перебування іноземних студентів у США, що викликало «тривогу та побоювання» серед абітурієнтів.

Проте, попри ці ризики, привабливість Гарварду для іноземців залишається надзвичайно високою. 31% неамериканських респондентів назвали HBS своєю «школою мрії». Для порівняння, провідні європейські бізнес-школи, такі як Insead та London Business School, отримали лише по 3% голосів кожна.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
